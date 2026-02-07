Fútbol Internacional
Racing logra primer triunfo en el Apertura argentino

Enzo Giménez, futbolista paraguayo de Rosario Central.
Racing Club se impuso este sábado por 2-1 a Argentinos Juniors y festejó por primera vez en el Torneo Apertura 2026 de la Liga argentina luego de cuatro presentaciones.

Por ABC Color

Tomás Conechny (20’) y Santiago Solari (44’) marcaron los goles para la Academia, que suma así sus primeros tres puntos en el certamen. Descontó Erik Godoy (47’) para la escuadra de Argentinos.

En otro encuentro disputado este sábado, Rosario Central, con los paraguayos Enzo Giménez y Agustín Sández, empató 1-1 en su visita a Aldosivi, en el que ingresó de suplente Fernando Román.

* Resultados: Central Córdoba 1-Unión 0; Aldosivi 1-Rosario Central 1; Racing 2- Argentinos Jrs 1; River-Tigre; Newell’s - Defensa Justicia; Belgrano -Banfield.

Domingo: 17:00 Platense -Independiente (TyC); 17:00 Sarmiento-Atl. Tucumán; 19:15 Huracán - San Lorenzo; 22:15 Gimnasia Mendoza-Instituto (TyC); 22:15 Vélez -Boca (ESPN).

Lunes: 17:00 Barracas Central-Gimnasia LP (TyC); 19:15 Estudiantes LP - Deportivo Riestra; 19:15 Lanús -Talleres (TyC); 21:30 Estudiantes RC -Ind. Rivadavia.

* Posiciones. Grupo A: Lanús 7 puntos, Platense 7, Vélez 7, Boca 6, San Lorenzo 6, Estudiantes LP 5, Defensa 5, Unión 4, Central Córdoba 4, Independiente 3, Talleres 3.

Grupo B: Ind. Rivadavia 9, Tigre 7, River 7, Gimnasia LP 6, Belgrano 5, Rosario Central 5, Argentinos 5, Banfield 4, Sarmiento 3, Aldosivi 3, Racing 3, Huracán 2.