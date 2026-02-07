Rasmus Højlund rescata al Napoli

Esta victoria permite al equipo de Antonio Conte afirmarse en el tercer puesto de la clasificación, a seis puntos del líder Inter y a uno de distancia del escolta Milan, ambos con un partido menos.

El Inter se presenta este domingo en campo del Sassuolo, mientras que el AC Milan jugará su partido contra el Como el próximo miércoles 18 de febrero.

Højlund igualó el marcador a los 20′ y lo sentenció en el quinto minuto adicionado, de penal, para que el equipo de Antonio Conte celebrase su decimoquinta victoria en el campeonato en un partido que arrancó perdiendo y jugó con un hombre menos desde los 76′ por la expulsión del brasileño Juan Jesús a los 76′.

Resultados y goleadores:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Genoa 2-Napoli 3. Goles: 3’ Ruslan Malinovskyi, de penal, 57’ Lorenzo Colombo (G); 20’, 90+5’ Rasmus Højlund, el segundo de penal, 21’ Scott McTominay (N). Exp: 76’ Juan Jesús (N). Ast: 30.748.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Fiorentina 2-Torino 2. Goles: 26’ Cesare Casadei, 90+4’ Guillermo Maripán (T); 51’ Manor Solomón, 57’ Moise Kean (F). Ast: 16.000.

* Viernes: Hellas Verona 0-Pisa 0.

Domingo: 08:30 Bolonia-Parma; 11:000 Lecce - Udinese; 14:00 Sassuolo-Inter (ESPN3); 16:45 Juventus-Lazio (ESPN3).

Lunes: 14:30 Atalanta - Cremonese; 16:45 Roma - Cagliari (ESPN2).

Miércoles 18 de febrero: 16:45 Milan - Como.

* Top 10: Inter 55 puntos, Milan 50, Napoli 49, Juventus 45, Roma 43, Como 41, Atalanta 36, Lazio 32, Udinese 32, Bolonia 30.