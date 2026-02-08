0-1. El argentino Christian Ordóñez relanza al Parma

El primer gol en la carrera profesional de Ordóñez bien puede valer la salvación al Parma. En el minuto 95 de un partido tremendamente disputado y caótico, con dos expulsiones y un gol anulado, el argentino criado en Vélez Sarsfield se inventó un zapatazo desde fuera del área que pilló completamente desprevenido a Skorupski, meta del Bolonia.

Celebró a lo grande el Parma, con Carlos Cuesta a la cabeza, el entrenador más joven de la Serie A, consciente de que esta primera victoria tras cuatro jornadas sin ganar coloca al equipo en una buena situación para otear la salvación. Es decimocuarto con 26 puntos, ocho por encima de los puestos de descenso que marca la 'Fiore'.

Se quitó un gran peso de encima el combinado parmesano después de un partido con episodios que bien pudieron haber cambiado el duelo.

Jugó con superioridad desde el 18 hasta el 79, cuando fue expulsado el argentino Mariano Troilo; celebró el tanto en propia del argentino Santiago Castro hasta que el VAR lo anuló por posición antirreglamentaria del también argentino Mateo Pellegrino al entender que interfirió en el remate de Castro hacia su propia meta; y sufrió las acometidas de Orsolini en los minutos finales, con un palo y dos manos salvadoras del meta Edoardo Corvi que bien mantuvieron el resultado.

Los tres puntos son fundamentales para un Parma que da un paso gigante a la salvación.