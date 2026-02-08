0-1. El Crystal Palace rompe su mala racha

Los de Oliver Glasner, que llegaban al encuentro con un bagaje de 6 derrotas y tres empates en los últimos nueve encuentros, consiguieron una victoria muy valiosa que les aleja del descenso y les permite adelantar al Brighton en la clasificación.

El único tanto del encuentro llegó en el minuto 61, cuando Sarr aprovechó una asistencia de Evann Guessand, que llegó al club londinense en este mercado de invierno, para quedarse mano a mano con el portero y definir a la perfección.

A partir del gol, los visitantes manejaron el partido y supieron mantener la ventaja en el marcador sin permitir al Brighton tener opciones claras para poner el empate.

El duelo supuso el debut del delantero noruego Jorgen Strand Larsen, otro de los fichajes del conjunto londinense, pero que no estuvo acertado de cara a puerta fallando una clara ocasión de gol en el tiempo de descuento.

El francés Jean-Philippe Mateta no entró en la convocatoria de los 'eagles' por decisión técnica después de que se cayera su fichaje por el Milán por no pasar la revisión médica, mientras que James Milner, del Brighton, se quedó sin jugar y no pudo igualar el récord de 653 partidos en la Premier League que estableció Gareth Barry.

Con esta victoria, el Crystal Palace asciende a la decimotercera posición con 32 puntos y adelanta al Brighton, que se mantiene con 31 unidades.