10 datos de la jornada 23

La temporada pasada, Lamine Yamal marcó en todas las competiciones oficiales un total de 18 goles, 9 de ellos en Liga. Frente al Mallorca, marcó uno de los tantos de la victoria del Barcelona (3-0) y alcanzó los 10 aciertos en Liga por primera vez en su carrera. A falta de algo menos de la mitad de la temporada, suma 15 en todas las competiciones, a sólo tres de su mejor registro.

Hansi Flick dirigió su partido número 61 de Liga y se convirtió en el entrenador alemán del Barcelona que más veces se ha sentado en el banquillo azulgrana de la historia. Superó a Udo Lattek, que alcanzó la cifra de 60 duelos entre las temporadas 1981/82 (34 partidos) y la 1982/83 (26 y sustituido por José Luis Romero de forma interina y por César Luis Menotti después).

Con el tanto del uruguayo Mauro Arambarri para el Getafe desde el punto de penalti en Mendizorroza ante el Alavés, el Elche se quedó como el único equipo de toda la Liga que no ha marcado ningún gol desde los once metros. A lo largo de 23 partidos, sólo le han pitado uno, en la séptima jornada frente al Celta, y lo falló Rafa Mir.

Con su victoria frente al Alavés en Mendizorroza (0-2), el Getafe cerró una racha de 8 partidos consecutivos sin conocer la victoria. Era la segunda peor de José Bordalás en sus dos etapas como técnico del conjunto azulón. La más grave la sumó entre las jornadas 34 y 38 de la temporada 2023/24 y entre la primera y la séptima de la 2024/25. En total, acumuló 12 choques sin concocer la victoria.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El atacante del Celta Borja Iglesias marcó un gol de penalti a Osasuna y transformó su lanzamiento número 19 desde que es futbolista de Primera División. En total, ha lanzado 20 y sólo ha fallado uno, el que le adivinó el portero del Elche Edgar Badía cuando jugaba en el Betis. En total, a lo largo de su carrera, en todas las categorías ha lanzado 43 penaltis y ha marcado 39.

Después de ganar 3-1 al Elche, la Real Sociedad confirmó estar en un estado de forma excepcional con parte de culpa para su entrenador, Materazzo, que desde su llegada al banquillo 'txuri urdin' ha dado un giro a los malos resultados de su equipo. En total, desde que comenzó 2026 se mantiene invicto tras sumar 5 victorias y tres empates en ocho partidos (seis de Liga y dos de Copa).

Con el técnico Manuel Pellegrini en el banquillo, el Betis, después de ganar 0-1 al Atlético de Madrid, alcanzó los 300 goles en Liga. Para conseguirlo, ha necesitado 213 partidos y el máximo goleador es Borja Iglesias, que firmó 36 tantos en su etapa en el conjunto verdiblanco.

El brasileño Antony dio la victoria al Betis y el tanto que encajó el Atlético de Madrid fue el número 300 que recibió Oblak desde que es jugador rojiblanco. Ha necesitado 12 temporadas y 391 partidos de Liga para recibir ese número de goles. Su promedio es de 0,77 tantos por encuentro.

Álvaro Carreras ha marcado dos goles en Liga y ambos los ha celebrado ante el Valencia, que se ha convertido en una víctima del lateral del Real Madrid. Este domingo, suyo fue el gol de la victoria en Mestalla (0-1), que también encajó un tanto del defensa madridista en el Bernabéu.

Hasta el enfrentamiento que disputó este domingo ante el Valencia, Arbeloa nunca había perdido un partido contra el Valencia con la camiseta del Real Madrid. En su etapa como futbolista disputó un total de 11 partidos con siete victorias y cuatro derrotas. Como entrenador, en su estreno, tampoco cedió una derrota. Ganó 0-2 y engrosó sus estadísticas ganadoras.