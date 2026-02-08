2-1. El Benfica de Mourinho bate al Alverca de Vini con goles de Schjelderup y Cabral

El conjunto encarnado abrió el marcador en el minuto 16 por medio del noruego Schjelderup, que aprovechó un rebote tras una parada del portero rival Matheus Mendes a un disparo de Rafa para poner a los suyos en ventaja.

Es el regreso a los tantos del joven delantero escandinavo después de su doblete en la reciente victoria del Benfica sobre el Real Madrid (4-2) en la fase regular de la Liga de Campeones.

El Alverca fue amenazando por medio de transiciones rápidas lideradas por Chiquinho, pero logró el empate en el minuto 30, cuando el exjugador del Mallorca encontró en esa banda a Marezi -ex del Almería-, quien a su vez centró para que el brasileño Figueiredo empujara el balón al fondo de la red.

La segunda parte contó con unas 'águilas' más agresivas en busca del gol, pero éste solo llegó al final por medio del canterano de 17 años Anísio Cabral, que en el 85, segundos después de saltar al campo, hizo de cabeza el 2-1 final.

Este triunfo deja al Benfica -que se reencontrará con Vini Jr. y el Real Madrid en los playoffs de 'Champions'- en tercera posición con 49 puntos, a 6 del líder Oporto, que este lunes se enfrentará al segundo clasificado y actual campeón, el Sporting, en el clásico que cerrará la jornada.