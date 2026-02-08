Arribas amplía su ventaja al frente de la clasificación

Arribas, que sumó su segunda jornada consecutiva marcando, firmó a los seis minutos de juego el momentáneo 0-1 al enviar a las redes con un potente disparo cruzado un pase de Miguel de la Fuente en el interior del área.

Un gol que permitió al atacante rojiblanco ampliar a dos tantos su ventaja sobre el delantero belga del Sporting de Gijón, Jonathan Dubasin, segundo con un total de once goles, que no pudo anotar en el triunfo (2-1) del equipo asturiano sobre el Huesca.

Quien si marcó fue el jugador del Deportivo de La Coruña Yeremay, que culminó una combinación en el interior del área con José Angel con un sensacional remate con la pierna derecha, que permitió al atacante blanquiazul alcanzar los diez tantos.

La mismas cifra que suma el delantero de la Real Sociedad B Gorka Carrera que anotó el sábado el gol de la victoria (1-2) del filial 'txuri urdin' en el campo del Andorra.

Goles que permitieron a Yeremay y Carrera auparse a la tercera plaza de la clasificación igualados a diez goles con el atacante del Almería Adrián Embarba, el delantero del Málaga Chupe.

Igualmente contabilizan diez dianas los jugadores del Racing de Santander Asier Villalibre y Andrés Martín, así como el del Mirandés Carlos Fernández que tendrán este lunes la posibilidad de ampliar su cuenta goleadora en el duelo que enfrentará en el Sardinero a cántabros y burgaleses.

-- Clasificación tras la disputa de la 25ª jornada:

- Con 13 goles: Arribas (7p) (Almería)

- Con 11 goles: Dubasin (BEL) (4p) (Sporting)

- Con 10 goles: Embarba (1p) (Almería); Yeremay (2p) (Deportivo Coruña); Chupe (2p) (Málaga); Carlos Fernández (2p) (Mirandés); Villalibre y Andrés Martín (2p) (Racing Santander); Carrera (Real Sociedad B)

- Con 8 goles: Eddahchouri (NED) (Deportivo Coruña); Jeremy Arévalo (ECU) (Racing Santander)

- Con 7 goles: Puertas y Agus Medina (Albacete); Jon Morcillo (1p) (5 con el Albacete) (Almería); Marcos Fernández (Ceuta); Gelabert (1p) y Juan Otero (COL) (2p) (Sporting).

- Con 6 goles: David González (2p) (Burgos); Tabatadze (GEO) (1p) (Cádiz); Camara (GUI) (Castellón); Jacobo González (1p) (Córdoba); Martón (2p) (Eibar); Ale García (Las Palmas); Adrián Niño y Larrubia (Málaga); Kodro (BIH) (Zaragoza).

- Con 5 goles: Jefté (1p) (Albacete); Leo Baptistao (BRA) (Almería); Min-su (KOR) y Villahermosa (Andorra); Fer Niño (Burgos); Cala (2p) y Cipenga (CGO) (Castellón); Manu Justo (1p) (Cultural); David Mella (Deportivo); Alemañ y Jorge Pascual (1p) (Granada); Alex Millán (Leganés); Rafa Rodríguez (Málaga); Iñigo Vicente (Racing Santander); Chuki (1p) (Valladolid).

- Con 4 goles: Lautaro (URU) (1p) (Andorra); García Pascual (Cádiz); Suero (1p) (Castellón); Matos, Rubén Díez (4p) y Zalazar (Ceuta) (Ceuta) (Ceuta); Luis Chacón (Cultural); José Arnáiz (Granada); Enol (Huesca); Lukovic (SRB), Enrique Clemente, Jesé Rodríguez y Manu Fuster (Las Palmas); Diego García (2p) (Leganés); Gonzalo Petit (URU) (Mirandés); Peio Canales (Racing); Peter Federico (DOM) y Amath (SEN) (Valladolid).

- Con 3 goles: Chirino (NED) (Almería); Nieto (1p) (Andorra); Mateo Mejía (COL) (1p), Curro (2p) y Mario González (1p) (Burgos); Dawda (MAU), Brian Ocampo (URU) (Cádiz); Doué (FRA), Jakobsen (DEN) y Barri (Castellón); Sergi Guardiola (Córdoba); Ribeiro (BRA) y Diego Collado (Cultural); Mario Soriano (Deportivo); Arbilla y José Corpas (1p) (Eibar); Sergi Enrich y Sielva (2p) (Huesca); Duk (CVE) y Roberto López (Leganés); Jauregi (1p), Dani Lorenzo (Málaga); Javi Hernández (Mirandés); Sangalli y Gustavo Puerta (COL) (Racing); Astiazaran (Real Sociedad B); Gaspar (Sporting); Latasa (2p) y Meseguer (Valladolid); Dani Gómez (Zaragoza).

- Con 2 goles: Escriche, Lazo y Obeng (GHA) (1 con el Ceuta) (Albacete); Nico Melamed, Lopy (SEN), Puigmal, Thalys (BRA) y Alex Muñoz (Almería); Gael Alonso (Andorra); Appin (FRA), Grego Sierra (Burgos); Moussa (MAL) (Cádiz); Brignani (ITA), Pablo Santiago y Mabil (AUS) y Gerenabarrena (Castellón); Koné (CIV) y Youness (MAR) (Ceuta); Dalisson, Diego Bri y Requena (Córdoba); Paco Cortés e Iván Calero (Cultural); Luismi Cruz, Stoichkov, Villares y Mulattieri (ITA) (Deportivo); Jon Bautista, Álvaro Rodríguez y Madariaga (Eibar); Faye (SEN), Sola y Alcaraz(Granada); Ntamack (FRA), Pulido y Kortajarena (1p) (Huesca); Iván Gil (Las Palmas); Miguel de la Fuente, Naim García, Diawara (GUI) y Melero (Leganés); Einar y Lobete (Málaga); Rafa Bauza (Mirandés); Javi Castro y Manex Lozano (Racing Santander); Mikel Rodríguez, Ochieng (KEN), Daniel Díaz, Peru Rodríguez (1p), Jon Balda y Gorosabel (Real Sociedad B); Pablo Vázquez y Guille Rosas (Sporting); Soberón y Bakis (TUR) (Zaragoza).

- Con 1 gol: Pepe Sánchez (Albacete); Bonini (ITA), Arnau, Gui Guedes (POR) y Dzodic (SRB) (Almería); Marc Domenech, Olabarrieta, Alex Calvo, Cerdà, Molina, Yeray y Jastin (Andorra); Florian Miguel (FRA), Atienza, Morante e Iñigo Córdoba (Burgos); Suso, Sergio Ortuño, Efe Aghama (NGR), Javi Ontiveros, De la Rosa, Roger Martí y Jorge More (Cádiz); Sienra (ARG), Mamah (NIG), Douglas (BRA) (1p), Alberto Jiménez y Lucas Alcázar (Castellón); Konrad (USA), Cristian, Carlos Hernández, Campaña y Bodiger (FRA) (Ceuta); Kevin Medina, Vilarrasa, Carracedo (1p), Rubén Alves y Carlos Isaac (Córdoba); Hinojo, Sobrino, Pastoriza (ARG), Barzic, Thiago Ojeda (ARG) y Tresaco (Cultural); Escudero, Barcia y Quagliata (ITA) (Deportivo); Jon Magunazelaia, Sergio Cubero, Javi Martínez, Adu Ares, Nolaskoain y Olaetxea (Eibar); Hongla (CMR), Pablo Sáenz, Casadesús, Oscar Naasei (GHA) y Lama (Granada); Dani Ojeda, Álvaro Carrillo, Liberto, Daniel Luna (COL), Ángel Pérez y Escobar (Huesca); Barcia, Pejiño, Mika Mármol, Estanis y Kirian (Las Palmas); Rubén Peña, Cissé (GUI) y Óscar Plano (Leganés); Ochoa (IRL) (Málaga); Pablo López, Barea, Alex Cardero, Alberto Marí, Varela y Adrián Pica (Mirandés); Facu González (URU), Maguette Gueye (SEN) y Suleiman (GAM) (Racing Santander); Mariezkurrena (1p), Lebarbier (FRA), Osazuwa, Marchal y Carbonell (Real Sociedad B); Perrin (FRA), Andrés Ferrari (URU) y Manu Rodríguez (Sporting); Marcos André (BRA), Maroto, Ponceau (FRA), Jorge Delgado, Pablo Tomeo y David Torres (Valladolid); Bazdar (BIH), Sebas Moyano, Aguirregabiria, Toni Moya, Francho, Tachi, Akouokou (CIV) y Jawad El Yamiq (MAR) (Zaragoza).

- En propia meta: Córdoba (Burgos, ante Leonesa), Sergio Barcia (Las Palmas, ante Andorra), Agote (Real Sociedad B, contra Cádiz), Enrique Clemente (Las Palmas, contra Real Sociedad B), Petxarromán (Andorra, contra Córdoba); Álvaro Carrillo (Huesca, contra Deportivo); Balda (Real Sociedad B, contra Eibar); Sergi Guardiola (Córdoba, contra Real Sociedad B); Saidu (GHA) (Zaragoza, contra Córdoba); Mantilla (Racing Santander, contra Deportivo); Oscar (GHA) (Granada, contra Zaragoza); Juan Soriano (Leganés, contra Ceuta); Noubi (BEL) (Deportivo, contra Córdoba; Radovanovic (SRB) (Zaragoza, contra Cádiz); Einar (Málaga, contra Albacete); Jaouab (MAR) (Valladolid, contra Leganés); Iker Álvarez (AND) (Córdoba, contra Huesca); Climent (Cádiz, contra Granada); Jawad El Yamiq (MAR) (Zaragoza, contra Eibar); Javier Villar (Deportivo, contra Albacete).