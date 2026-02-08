CAI lidera el fútbol panameño tras goleada de 0-3 al San Francisco

El CAI defendió su liderato en lo alto de la Conferencia Oeste al totalizar ocho puntos tras vencer por goleada de 0-3 al San Francisco, -penúltimo con 2 enteros-, el viernes pasado en el primer partido de la jornada.

En el Oeste, el CAI es escoltado en el segundo lugar de la tabla por Veraguas United, que llegó a siete puntos al imponerse este domingo por goleada de 5-0 a Herrera, que está de colista con 2 unidades, en el último encuentro de la jornada.

En otro partido disputado el sábado, el Árabe Unido de Colón ganó por 1-0 al Tauro, desplazando del primer lugar de la clasificación en el Este a Umecit -ambos con 7 puntos-, que tuvo un traspié al igualar 2-2 con el Sporting San Miguelito.

Alianza, por su parte, tercero en el Este con 6 enteros, empató el sábado 1-1 con Plaza Amador, último en la tabla de posiciones con 1 punto.

En el primer juego de la jornada dominical, Unión Coclé, cuarto en el Oeste con 4 puntos, igualó 0-0 con el Deportivo Universitario, que se mantiene tercero en esa conferencia con 6 unidades.

La quinta jornada del Clausura 2026 de la LPF se adelantará la próxima semana por los carnavales.