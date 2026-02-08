Cali y Millonarios empatan sin goles en el debut del argentino Fabián Bustos

El partido, jugado en el estadio de Deportivo Cali, fue rocoso y ninguno de los dos equipos logró dominar a su rival.

Una de las jugadas más notorias ocurrió en el minuto 17 cuando los capitalinos anotaron en un contragolpe, que definió el atacante Leonardo Castro, pero fue anulado un momento después por un fuera de lugar.

Con este resultado, Cali es octavo con 7 puntos, mientras que Millonarios escaló al puesto 16 con 3, pero sigue viviendo una crisis que Bustos deberá sortear en las próximas semanas.

En otros partidos de la jornada, Alianza igualó 1-1 en casa con Once Caldas en un partido movido en el que los locales abrieron el marcador al minuto 58 cuando el atacante Carlos Villegas cazó un rebote en el área y mandó el balón al fondo.

Sin embargo, cuando los anfitriones tenían dominado el partido, el delantero Carlos Lucumí se hizo expulsar al 81 y 6 minutos después llegó el 1-1 definitivo en un contragolpe en el que el delantero Jefry Zapata aprovechó un error del portero Johan Wallens y mandó el balón al fondo.

Con ese resultado, Alianza salió del fondo de la tabla y es penúltimo con 2 unidades, mientras que Once Caldas se estancó en el décimo puesto con siete puntos.

El Junior goleó el sábado por 3-0 a Boyacá Chicó en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla por la quinta jornada del Torneo Apertura de Colombia, en un juego en el que el experimentado delantero Luis Fernando Muriel fue la gran figura del partido.

El Tiburón, dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, superó de principio a su rival y logró abrir el marcador en el cierre de la etapa inicial cuando el central Jesús Campo derribó en el área Muriel, quien luego se encargó de cobrar y celebrar a pesar del esfuerzo del portero Darío Denís.

En el segundo tiempo, los barranquilleros ampliaron la ventaja al 49 en una gran jugada colectiva en la que participaron el goleador paraguayo Guillermo Paiva y Muriel, que con un pase de taco habilitó al extremo Cristian Barrios para que mandara el balón al fondo.

El 3-0 definitivo llegó al 79 en un contragolpe letal en el que el extremo juvenil Joel Canchimbo venció a Denís.

El Junior escaló, provisionalmente, al cuarto lugar con nueve puntos, mientras que el Chicó cayó al último lugar con apenas un punto.

En otros resultados de la jornada, el Deportivo Pasto igualó 0-0 con el Atlético Bucaramanga, Águilas Doradas se impuso 3-2 a Cúcuta Deportivo y Llaneros le ganó 0-1 como visitante al Deportes Tolima.

El partido entre Fortaleza y Santa Fe, que es un juego adelantado de la novena jornada, terminó 1-1.