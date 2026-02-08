Dimitrievski sostiene al Valencia ante un plano Real Madrid (0-0)

Valencia, 8 feb (EFE).- Con sus paradas a Kylian Mbappé y David Jiménez, el guardameta Stole Dimitrievski ha sostenido este domingo en Mestalla al Valencia en una primera parte en la que el Real Madrid no desplegó un gran fútbol ante un rival que, pese a que no tuvo ocasiones claras, dio sensación de peligro cada vez que llegó al área de Thibaut Courtois.