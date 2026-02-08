El líder y el colista, frente a frente en El Sardinero

Precisamente, el cuadro cántabro busca volver a recuperar las sensaciones que mostró el equipo los anteriores dos partidos, y es que, ante el conjunto nazarí, se vio un Racing muy incómodo en todas las facetas.

Sin embargo, es probable que las bajas con las que cuenta el técnico para recibir al equipo jabato hagan mella, porque el Racing jugará este lunes sin un delantero centro puro como titular debido a la rotura de ligamento cruzado anterior de Manex Lozano.

Por el contrario, el técnico asturiano podría recuperar para la causa al delantero canario Juan Carlos Arana, que podría entrar en convocatoria tres semanas después.

Aunque, no partiría de inicio, porque como recalcó José Alberto, el futbolista ha entrenado "muy poco" y ha participado en pocos encuentros esta temporada, aunque reconoce que el racinguismo sigue teniendo una confianza ciega en su calidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además de Manex Lozano, el Racing tampoco podrá contar ni con Pablo Ramón, que en Granada vio la quinta tarjeta amarilla, ni con Asier Villalibre, el cual sigue con problemas musculares.

Por otro lado, el Racing recupera a Mantilla, el cual cumplió ya el partido de sanción por la roja que vio en Coruña tras hacer una peineta a la grada local, además, todo apunta que volverá al once titular.

Por su parte, el Mirandés afronta una de las salidas más exigentes de la temporada en un duelo que enfrenta a polos opuestos de la clasificación.

“Probablemente es el hueso más duro que existe ahora mismo: el líder de la categoría, en su casa, un equipo muy goleador”, ha reconocido el técnico del Mirandés, Antxon Muneta.

A pesar de la victoria de la pasada jornada el Mirandés no puede permitirse especular: “Necesitamos los tres puntos. Esto es una carrera larga, pero cada semana tenemos que hacer puntos”, ha insistido.

Esa victoria ha supuesto un impulso anímico importante, aunque sin caer en la euforia, y Muneta ha asegurado que el vestuario es plenamente consciente de la situación clasificatoria, y el triunfo ha servido sobre todo para reforzar la confianza en el trabajo diario.

En lo futbolístico, el plan pasa por una idea muy concreta: resistencia defensiva y compromiso colectivo.

El técnico rojillo lo repite sin rodeos y ha señalado que “una de las grandes claves va a estar en el trabajo defensivo. El Racing es el equipo más goleador de la Liga y te genera muchas ocasiones incluso cuando no está bien”.

Para competir en Santander, el Mirandés deberá minimizar errores, defender el área con los once jugadores y asumir que habrá momentos de sufrimiento.

El crecimiento atrás es uno de los aspectos que más valora Muneta, especialmente tras las últimas incorporaciones y el aumento de solidez mostrado en el último encuentro.

Con la zaga más protegida, el Mirandés confía en encontrar también sus opciones en ataque.

Pese a la diferencia clasificatoria y al contexto favorable para el Racing, el Mirandés viaja a Santander con convicción y fe en la salvación.

Real Racing Club: Ezkieta; Mantilla, Manu Hernando, Facu González, Salinas; Puerta, Damián; Andrés Martín, Peio Canales, Íñigo Vicente; y Guliashvili.

Mirandés: Juanpa, Tamarit, Juan Gutiérrez, Maras, Jorge Cabello, Pablo Pérez, Rafa Bauzà, Ali Houari, Selvi Clua, Javi Hernández y Carlos Fernández