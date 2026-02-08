Este lunes se pone en marcha el reloj electoral para los comicios del 15 de marzo

Parte de la junta directiva de Joan Laporta presentará su dimisión para volver a presentarse a las elecciones y durante la reunión del equipo de gobierno del FC Barcelona se pondrá en marcha la maquinaria. Laporta y unos cuantos de sus directivos (Maria Elena Fort y Xavi Puig, entre ellos) abandonarán el cargo para participar en la campaña electoral.

A falta de confirmación, todo apunta a que al frente del club se quedará el actual vicepresidente primero Rafa Yuste, que dirigirá la entidad en funciones hasta el 1 de julio, fecha en la que se iniciará el próximo mandato.

Eso en el caso de victoria de Joan Laporta en las urnas, porque si no es así, el ganador podría acceder al cargo inmediatamente, aunque esos tres meses y medio que resten hasta el 1 de julio serán contados como un año de mandato a efectos prácticos.

Además de Joan Laporta, ya han anunciado su presencia en la carrera electoral Víctor Font, que fue el segundo en las últimas elecciones de 2021, así como Xavi Vilajoana, exdirectivo de la entidad azulgrana, y Marc Ciria, que formó parte en el pasado del equipo de Laporta.

Otro colectivo, el que encabeza Joan Camprubí, aun no ha anunciado sus intenciones, a pesar de que siempre se ha mostrado crítico con Joan Laporta y ha demostrado músculo en multitudinarias reuniones.

Para convertirse en candidato, los aspirantes deberán pasar el corte de las firmas (en torno a las 2.200), que es el gran momento de la carrera, ya que algunos de ellos quedarán relegados.

Las últimas elecciones a la presidencia del Barcelona se celebraron en 2021, unos comicios marcados por la pandemia, que influyó en la recogida de firmas, y también por la dimisión de la directiva presidida por Josep Maria Bartomeu.

Laporta consiguió una holgada victoria con el 54,28% de los votos (30.184) por delante de Víctor Font, 16.679 votos (29,99%) y de Toni Freixa, 4.769 votos (8,58%). En aquellas elecciones votaron 55.962 socios.