08 de febrero de 2026 - 21:04

Goles de Otazú y Fernández en ligas de Irán y Venezuela

Adrián Fernández festeja su gol en el fútbol venezolano.
Mario Otazú marcó este domingo su segundo gol en el fútbol iraní, mientras que Adrián Fernández registró un tanto en en la Liga de Venezuela, siendo los paraguayos destacados en el fútbol del exterior en la jornada del fin de semana.

Por ABC Color

* En Irán. Mario Otazú marcó un gol para el Chadormalu FC, que derrotó 2-0 al Peykan por la 20ª fecha de la Persian Gulf Pro League. Fue el 2° tanto en 16 partidos para ariete guaraní de 29 años.

* En Venezuela. Adrián Fernández anotó de tiro penal para el empate 1-1 de Caracas ante Academia Puerto Cabello, por la fecha 2 del torneo Apertura.

También anotaron en la jornada del sábado:

* En Inglaterra. Enso González marcó un gol para el Wolverhampton Sub 21, que cayó 3-4 ante Ipswich Town Sub 21, por la fecha 13 de la Premier League 2.

* En Chile. Luis Riveros anotó un gol para Coquimbo Unido, que se impuso por 3-1 al Palestino, por la 2ª fecha del campeonato de Primera División.

* En Costa Rica. Fernando Lesme marcó con golpe de cabeza el tanto de descuento para el Municipal Liberia, que cayó 4-1 ante Puntarenas FC.

Otras actuaciones de paraguayos

* En Chile. Axel Alfonso (Deportes Limache) fue expulsado en el partido que su equipo empató 1-1 con Ñublense.

* En Uruguay. Brian Montenegro falló un penal para Defensor Sporting en el empate 1-1 con Montevideo Wanderers.

* En Francia. Julio Enciso jugó de titular en Racing Estrasburgo, que cayó 2-1 ante Le Havre por la 21ª jornada.