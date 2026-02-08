Goles de Otazú y Fernández en ligas de Irán y Venezuela

* En Irán. Mario Otazú marcó un gol para el Chadormalu FC, que derrotó 2-0 al Peykan por la 20ª fecha de la Persian Gulf Pro League. Fue el 2° tanto en 16 partidos para ariete guaraní de 29 años.
* En Venezuela. Adrián Fernández anotó de tiro penal para el empate 1-1 de Caracas ante Academia Puerto Cabello, por la fecha 2 del torneo Apertura.
También anotaron en la jornada del sábado:
* En Inglaterra. Enso González marcó un gol para el Wolverhampton Sub 21, que cayó 3-4 ante Ipswich Town Sub 21, por la fecha 13 de la Premier League 2.
* En Chile. Luis Riveros anotó un gol para Coquimbo Unido, que se impuso por 3-1 al Palestino, por la 2ª fecha del campeonato de Primera División.
* En Costa Rica. Fernando Lesme marcó con golpe de cabeza el tanto de descuento para el Municipal Liberia, que cayó 4-1 ante Puntarenas FC.
Otras actuaciones de paraguayos
* En Chile. Axel Alfonso (Deportes Limache) fue expulsado en el partido que su equipo empató 1-1 con Ñublense.
* En Uruguay. Brian Montenegro falló un penal para Defensor Sporting en el empate 1-1 con Montevideo Wanderers.
* En Francia. Julio Enciso jugó de titular en Racing Estrasburgo, que cayó 2-1 ante Le Havre por la 21ª jornada.