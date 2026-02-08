Inter golea al Sassuolo y se consolida como líder en Serie A

Inter suma 58 puntos contra 50 de Milan, que recibirá al Como el miércoles 18 en un partido aplazado por la indisponibilidad del estadio San Siro, que el pasado viernes 6 albergó la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026.
* Lautaro Martínez igualó los 171 goles de Roberto Boninsegna y se colocó como tercer máximo goleador del Inter. Por delante solo tiene a Alessandro Altobelli (209) y Giuseppe Meazza (284).
Resultados y goleadores:
* Sassuolo 0-Inter 5. Goles: 11’ Yann Bisseck, 28’ Marcus Thuram, 50’ Lautaro Martínez, 54’ Manuel Akanji y 89’ Luís Henrique (I). Exp: 56’ Nemanja Matic (S). Ast: 18.000.
* Juventus 2-Lazio 2. Goles: 45+2’ Pedro Rodríguez, 47’ Gustav Isaksen (L); 59’ Weston McKennie, 90+6’ Pierre Kalulu (J). Ast: 40.000.
* Bolonia 0-Parma 1. Gol: 90+5’ Christian Ordoñez (P). Exp: 18’ Tommaso Pobega (B); 79’ Mariano Troilo (P).
* Lecce 2-Udinese 1. Goles: 5’ Omri Gandelman, 90’ Lameck Banda (L); 26’ Oumar Solet, de penal (U).
-Sábado:
* Genoa 2-Napoli 3. Goles: 3’ Ruslan Malinovskyi, de penal, 57’ Lorenzo Colombo (G); 20’, 90+5’ Rasmus Højlund, el segundo de penal, 21’ Scott McTominay (N). Exp: 76’ Juan Jesús (N). Ast: 30.748.
* Fiorentina 2-Torino 2. Goles: 26’ Cesare Casadei, 90+4’ Guille Maripán (T); 51’ Manor Solomón, 57’ Moise Kean (F).
-Viernes: Hellas Verona 0-Pisa 0.
Lunes: 14:30 Atalanta-Cremonese; 16:45 Roma-Cagliari (ESPN2).
Miércoles 18: 16:45 Milan-Como.
* Top 10: Inter 58 puntos, Milan 50, Napoli 49, Juventus 46, Roma 43, Como 41, Atalanta 36, Lazio 33, Udinese 32, Bolonia 30.
-Goleadores: Con 14: Lautaro Martínez (Inter). Con 8: Christian Pulisic (Milan); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus) y Rasmus Højlund (Napoli).
Fuente: ANSA y AFP