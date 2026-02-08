Fútbol Internacional
08 de febrero de 2026 - 18:50

Inter golea al Sassuolo y se consolida como líder en Serie A

El delantero argentino #10 del Inter de Milán, Lautaro Martínez, celebra con el delantero francés #09 del Inter de Milán, Marcus Thuram, después de anotar el tercer gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Serie A italiana entre Sassuolo e Inter de Milán en el Estadio Mapei en Reggio Emilia, Italia, el 8 de febrero de 2026. (Foto de Piero CRUCIATTI / AFP)
Con un nuevo gol de Lautaro Martínez, el Inter consolidó su primera posición en la Serie A con ocho puntos sobre el Milan, al golear este domingo 5-0 de visita al ascendido Sassuolo en la 24ª jornada, en la que Juventus logró un agónico empate 2-2 ante Lazio.

Inter suma 58 puntos contra 50 de Milan, que recibirá al Como el miércoles 18 en un partido aplazado por la indisponibilidad del estadio San Siro, que el pasado viernes 6 albergó la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026.

* Lautaro Martínez igualó los 171 goles de Roberto Boninsegna y se colocó como tercer máximo goleador del Inter. Por delante solo tiene a Alessandro Altobelli (209) y Giuseppe Meazza (284).

Resultados y goleadores:

* Sassuolo 0-Inter 5. Goles: 11’ Yann Bisseck, 28’ Marcus Thuram, 50’ Lautaro Martínez, 54’ Manuel Akanji y 89’ Luís Henrique (I). Exp: 56’ Nemanja Matic (S). Ast: 18.000.

* Juventus 2-Lazio 2. Goles: 45+2’ Pedro Rodríguez, 47’ Gustav Isaksen (L); 59’ Weston McKennie, 90+6’ Pierre Kalulu (J). Ast: 40.000.

* Bolonia 0-Parma 1. Gol: 90+5’ Christian Ordoñez (P). Exp: 18’ Tommaso Pobega (B); 79’ Mariano Troilo (P).

* Lecce 2-Udinese 1. Goles: 5’ Omri Gandelman, 90’ Lameck Banda (L); 26’ Oumar Solet, de penal (U).

-Sábado:

* Genoa 2-Napoli 3. Goles: 3’ Ruslan Malinovskyi, de penal, 57’ Lorenzo Colombo (G); 20’, 90+5’ Rasmus Højlund, el segundo de penal, 21’ Scott McTominay (N). Exp: 76’ Juan Jesús (N). Ast: 30.748.

* Fiorentina 2-Torino 2. Goles: 26’ Cesare Casadei, 90+4’ Guille Maripán (T); 51’ Manor Solomón, 57’ Moise Kean (F).

-Viernes: Hellas Verona 0-Pisa 0.

Lunes: 14:30 Atalanta-Cremonese; 16:45 Roma-Cagliari (ESPN2).

Miércoles 18: 16:45 Milan-Como.

* Top 10: Inter 58 puntos, Milan 50, Napoli 49, Juventus 46, Roma 43, Como 41, Atalanta 36, Lazio 33, Udinese 32, Bolonia 30.

-Goleadores: Con 14: Lautaro Martínez (Inter). Con 8: Christian Pulisic (Milan); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus) y Rasmus Højlund (Napoli).

Fuente: ANSA y AFP