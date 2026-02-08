Fútbol Internacional
Jesús Velasco empieza y cierra con Portugal el éxito de la selección española

Redacción deportes, 8 feb (EFE).- Jesús Velasco Tejada, que desde el 1 de noviembre de 2024 es seleccionador nacional de fútbol sala, ha forjado en apenas 15 meses a un equipo campeón de Europa, que este sábado en Liubliana (Eslovenia) recuperó el trono continental una década después del último título.

El círculo del éxito de la selección española empezó y terminó ante Portugal, porque los lusos fueron con el que debutó el técnico toledano el 6 de noviembre de 2024 como máximo responsable técnico.

El partido se disputó en el municipio portugués de Sines y España venció por 0-1, gol conseguido por el ala-pívot Esteban Cejuddo, que milita en el Jaén Paraíso Interior, pero que en esa fecha estaba en ElPozo de Murcia.

Velasco ha dirigido a la selección española en 20 partidos, con el extraordinario balance de 18 victorias, un empate y una derrota, resultados estos últimos contra la selección de Marruecos.

El seleccionador no se alarmó con la igualada y el partido perdido en Rabat ante la campeona de África y dejó una reflexión reveladora: “Este tipo de encuentros son importantes para llegar en las mejores condiciones posibles al Campeonato de Europa. Es bueno disputar esta serie de partidos, porque nos van a hacer más fuertes”.

Efectivamente, porque la selección en el Europeo de Lituania, Letonia y Eslovenia ganó los 6 partidos que disputó, tres en la fase de grupos ante Eslovenia (1-4), Bielorrusia (2-0) y Bélgica (10-3), en cuartos con Italia (4-0), en semifinales ante Croacia (1-2), y en la final ante Portugal (5-3).