La rutina del Bayern, la fe del City, el acelerón del Inter, el 'clásico' PSG

El pulso entre los españoles Mikel Arteta y Pep Guardiola se prolonga en Inglaterra. Ninguno cede y ambos alargan el mano a mano a pesar de la evidente mejoría del Manchester United que de la mano de Maikel Carrick está ya en las alturas de la clasificación, con el Aston Villa de Unai Emery a tiro después del bache que constata la única victoria en los cinco partidos recientes.

El City dio un revolcó al partido de Anfield y ganó en Anfield un partido vital para sus aspiraciones, para no perder de vista al líder. El conjunto citizen se sobrepuso al golazo del húngaro Dominik Szoboszlai y con los tantos de Bernardo Silva y Erling Haaland, de penalti, en el añadido, se llevó el triunfo que le mantiene en la puja y acentúa el mal momento de su rival y las dudas sobre el técnico Arne Slot.

La victoria del plantel de Guardiola pudo ser mayor pero el árbitro anuló un gol firmado por Haaland, en la última acción del partido, sin portero, en carrera, tras sufrir primero un agarrón de Szoboszlai al que sujetó después, cuando la pelota rebasaba la línea. El árbitro se quedó con la primera acción. Expulsó al húngaro y anuló el gol. La victoria final fue por 1-2.

Está a seis puntos del City del Arsenal que cumplió en el Emirates (3-0) contra el Sunderland, con el doblete de Viktori Gyokeres aunque el marcador lo abrió el español Martin Zubimendi. Nueve de diferencia tiene sobre el Aston Villa, que se desinfla y que no pudo con el Bournemouth de Andoni Iraola (1-1). Días felices en Old Trafford, sin Ruben Amorim. Cuatro triunfo seguido, cuarto en la tabla a pesar de la mejoría del Chelsea que también sacó adelante su visita a Wolverhampton y al que tiene, quinto, a un solo punto.

Después de dos partidos sin ganar que dejaron la Bundesliga entreabierta, con el Dortmund rehabilitado para la carrera por el liderato, el Bayern Múnich recuperó la determinación y se reencontró con la goleada con la visita al Allianz Arena del Hoffenheim, equipo revelación hasta ahora, tercero, que llegó a la cita con cinco victorias seguidas a sus espaldas y siete partidos sin perder.

Pero el suspense duró poco porque el cuadro visitante se quedó en inferioridad al cuarto de hora, con la expulsión de Kevin Akpoguma que hizo penalti a Luis Díaz, el jugador del partido. Entre Harry Kane y el colombiano se bastaron para dañar a los visitantes (5-1) que salieron goleados y distanciados en nueve puntos del líder.

Tres goles de Luis Díaz y dos, ambos de penalti, de Kane, cerraron el duelo más esperado de la vigésima primera jornada y frustraron, de paso, al Borussia Dortmund que ganó en Wolfsburgo el sábado, se situó a tres y acabó, otra vez, a seis en una competición donde volvió a ganar el Leipzig y a pinchar el Bayer Leverkusen, nada que ver con el de temporadas anteriores.

Julian Brandt y, a tres del final, Serhou Guirassy, dieron otro triunfo al Borussia Dortmun que mantiene a la vista al campeón.

Una racha similar ha impulsado en Italia al Inter que goleó a domicilio al Sassuolo (0-5). Lleva cinco victorias seguidas en la Serie A el cuadro de Christian Chivu que despega en la tabla al aprovechar el aplazamiento del partido entre el Milan, segundo, y el Como que se jugará el próximo 18.

El Inter, que tuvo un triunfo fácil sentenciado al inicio de la segunda mitad, con Federico Dimarco inspirado, asistente en tres de los cuatro primeros goles, firmados por Yann Bisseck, Marcus Thuram, Lautaro Martínez y Manuel Akanji, aventaja en ocho puntos a su vecino.

La expulsión por doble amarilla de Namanja Matic dejó al Sassuolo con diez en el 54 pero ya estaba derrotado, con cuatro tantos en contra. En el tramo final, Luis Henrique redondeó la goleada interista.

El Nápoles se salvó a última hora, en el 95 y de penalti, transformado por Rasmus Hojlund (2-3) en Génova en un encuentro de ida y vuelta, con el marcador en el aire, que rescató el danés con un doblete junto a Scott McTominay, el más destacado de los visitantes.

El cuadro de Conte, tercero, está a un punto del Milan y nueve del Inter, con el frenazo del Juventus que tropezó en Turín, después de dos victorias seguidas, ante el Lazio, impulsado por el acierto de Pedro Rodríguez y Gustav Isaksen (2-2). El gol en la última acción de Pierre Kalulu salvó de la derrota al cuadro bianconeri. El Roma no sale del bache, incapaz de puntuar en Udine (1-0) aprovechar la inestabilidad de la mayoría de los equipos que le preceden en la tabla y que puede ser superado, desplazado del quinto lugar si el Como gana al Milan en el partido pendiente de esta vigésima cuarta fecha.

EL CLÁSICO, PARA EL PARIS SAINT GERMAIN

Menos de un cuarto de hora duró la igualdad en el clásico de la Ligue 1 entre el París Saint Germain y el Olympique Marsella en el Parque de los Príncipes (5-0). Un doblete de Ousmane Dembele dejó escrito el encuentro que cerró la vigésima primera jornada y que amargó otra vez al Lens que confía en un tropiezo que no llega del líder.

El plantel de Luis Enrique encadena ya siete victorias seguidas y aventaja en dos al Lens que se situó en la cima provisionalmente el sábado al ganar 3-1 al Stade Rennes. Pero el tropiezo sufrido en Marsella hace dos semanas ha condenado al equipo de Pierre Sage, ahora a rebufo del PSG. Contra el Rennes (3-1) salió airoso gracias a los tantos de Odsonne Edouard, Ruben Aguilar y Allan Saint Maximin. Pero sigue a dos del campeón. Mantiene a siete de distancia, sin embargo, al Lyon, en clara mejoría, con el refuerzo de Endrick, que fue expulsado. Vuela el equipo de Paulo Fonseca que en la Ligue 1 ha ganado sus siete últimos partidos.

A los dos goles de Dembelé se unieron los de Khvicha Kvaratskhelia, Kan In Lee y el que se anotó en propia puerta Facundo Medina para redondear la goleada ante el Marsella que decae en la clasificación.