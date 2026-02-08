Manchester City mantiene viva la Premier con una épica victoria en Anfield

Todo se decidió en el último cuarto de hora: tras verse por detrás en el marcador después de un espléndido tiro libre de Dominik Szoboszlai (74’) , los visitantes le dieron la vuelta con un gol de Bernardo Silva (84’) y un penal en el último suspiro de Erling Haaland (90+3’) .

El Manchester City sigue así en la pelea por la Premier League tras remontar ante el Liverpool y conseguir la victoria en el tiempo añadido gracias a un tanto de Erling Halaand desde los 11 metros y a una intervención decisiva de Gianluigi Donnaruma en el último minuto.

* Los paraguayos: Diego Gómez (Brighton) jugó desde el minuto 71 y fue amonestado a los 85 en la derrota 0-1 ante Crystal Palace. Omar Alderete (Sunderland) fue titular en la derrota 3-0 contra el Arsenal. Enso González (Wolves) jugó con la Sub 21 en la Premier League 2 y anotó un gol, pero su equipo cayó 4-3 ante el Ipswich Town.

Resultados de la 25ª jornada:

* Liverpool 2-Manchester City 1. Goles: 74’ Dominik Szoboszlai (L); 84’ Bernardo Silva, 90+3’ Erling Haaland, de penal (MC). Exp: 90+13’ Dominik Szoboszlai (L). Ast: 60.336.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Brighton 0-Crystal Palace 1. Goles: 61’ Ismaïla Sarr (CP).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

-Sábado:

* Manchester United 2-Tottenham 0. Goles: 38’ Bryan Mbeumo, 81’ Bruno Fernandes (M). Exp: 29’ Cuti Romero (T). Ast: 73.985.

* Arsenal 3-Sunderland 0. Goles: 42’ Martín Zubimendi, 66’, 90+3’ Viktor Gyökeres (A). Ast: 60.312.

* Bournemouth 1- Aston Villa 1. Goles: 22’ Morgan Rogers (AV); 55’ Rayan Vitor Rayan (B). Ast: 11.248.

* Burnley 0-West Ham 2. Goles: 13’ Crysencio Summerville, Valentín Castellanos (WH). Ast: 21.273.

* Wolves 1-Chelsea 3. Goles: 13’, 35’, 38’ Cole Palmer, los dos primeros de penal (Ch); 55’ Tolu Arokodare (W). Ast: 29.762.

* Fulham 1-Everton 2. Goles: 18’ Vitaliy Mykolenko, en contra (F); 76’ Kiernan Dewsbury-Hall, 83’ Bernd Leno, en contra (E). Ast: 27.155.

* Newcastle 2-Brentford 3. Goles: 24’ Sven Botman, 79’ Bruno Guimarães, de penal (N); 37’ Vitaly Janelt, 45+2’ Igor Thiago, de penal, 85’ Dango Ouattara (B). Ast: 52.032.

Viernes:

* Leeds 3-Nottingham 1. Goles: 26’ Jayden Bogle, 30’ Noah Okafor, 49’ Dominic Calvert-Lewin (L); 86’ Lorenzo Lucca (N). Ast: 36.835.

* Top 10: Arsenal 56 puntos, Manchester City 50, Aston Villa 47, Manchester United 44, Chelsea 43, Liverpool 39, Brentford 39, Everton 37, Sunderland 36, Fulham 34.

-Goleadores: Con 21: Erling Haaland (Man. City). Con 17: Igor Thiago (Brentford).