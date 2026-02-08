Marabel, gol y asistencia para la victoria de Sarmiento en Argentina

En el estadio Eva Perón, Junior Marabel abrió el marcador en el minuto 19 y luego dio asistencia para el segundo gol de su equipo, anotado por el ex cerrista Diego Churín (36’). Descontó Maximiliano Villa (71’). El Verde de Junín escaló a la sexta posición de la Zona B.
* En el clásico de la fecha, Huracán se impuso por 1-0 al San Lorenzo de Orlando Gill con anotación de cabeza del ecuatoriano Jordy Caicedo (50’).
* Independiente logró su primer triunfo al vencer 1-0 a Platense con gol de Santiago Montiel (64’), tras recibir una asistencia del paraguayo Gabriel Ávalos.
* Tigre desnudó las falencias de River Plate, al que goleó el sábado por 4-1 en un Monumental repleto y enojado por la pobrísima actuación del equipo millonario.Dos goles de Ignacio Russo, uno de David Romero y el restante de Tiago Serrago le permitieron al conjunto dirigido por Diego Dabove lograr una victoria inobjetable ante River Plate -descontó el defensa central Lautaro Rivero- para quedar en lo más alto de la clasificación de su grupo con diez unidades.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
* Los paraguayos: Junior Marabel (Sarmiento) sumó su 2° en el torneo. También fueron titulares Gabriel Ávalos (Independiente), Orlando Gill (San Lorenzo), Alcides Benítez (Belgrano), Saúl Salcedo (Newell’s), Enzo Giménez, Agustín Sández (Central).
Ingresaron David Fernández (Defensa), Fernando Román (Aldosivi). Suplentes: Matías Galarza (River), Alfio Oviedo (Tigre), Javier Domínguez y Clever Ferreira (Atl. Tucumán)
Resultados y posiciones
* Resultados: Platense 0-Independiente 1; Sarmiento 2-Atl. Tucumán 1; Huracán 1-San Lorenzo 0; Gimnasia Mendoza-Instituto; Vélez-Boca.
Sábado: Aldosivi 1-Rosario Central 1; Racing 2-Argentinos 1; River 1-Tigre 4; Newell’s 2- Defensa y Justicia 3; Belgrano 1- Banfield 0. Viernes: Central Córdoba 1-Unión 0;
Lunes: 17:00 Barracas Central- Gimnasia LP (TyC); 19:15 Estudiantes LP-Deportivo Riestra; 19:15 Lanús-Talleres (TyC); 21:30 Estudiantes RC-Ind. Rivadavia.
* Posiciones: Grupo A: Defensa y Justicia 8 puntos, Lanús 7, Platense 7, Vélez 7, Boca 6, Independiente 6, San Lorenzo 6, Estudiantes LP 5, Unión 4, Central Córdoba 4, Talleres 3, Gimnasia Mendoza 3.
Grupo B: Tigre 10, Ind. Rivadavia 9, Belgrano 8, River 7, Gimnasia LP 6, Sarmiento 6, Rosario Central 5, Argentinos 5, Huracán 5, Banfield 4, Aldosivi 3, Racing 3.