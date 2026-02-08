Mbappé apuntala el liderato, Budimir se dispara y Lamine firma un récord personal

Mbappé se apuntó un tanto sobre la bocina, cuando el encuentro frente al Valencia moría con un 0-1 a favor de su equipo gracias a un tanto de Álvaro Carreras. En el minuto 91, aprovechó un pase de Brahim Díaz para marcar a placer el gol de la sentencia del Real Madrid.

Budimir suma y sigue sin descanso. Va como un cohete y Osasuna se beneficia de sus goles. Suma cuatro jornadas seguidas marcando y su última víctima, el Celta, sufrió en Balaídos el olfato del atacante croata, que ya es cuarto en la clasificación de máximos goleadores por detrás del líder, Kylian Mbappé (23), Muriqi (15) y Ferran Torres (12).

Lamine Yamal se superó a sí mismo. La temporada pasada marcó 9 tantos en Liga y 19 en todas las competiciones. Esta jornada, llegó a los 10 en Liga y a los 15 entre todos los torneos oficiales. Su gol al Mallorca, propició que consiguiera sus mejores números de su carrera en el torneo de la regularidad.

Lewandowski alcanzó la misma cifra que Lamine Yamal. También celebró un gol frente al Mallorca, derrotado 3-0 y víctima de los dos jugadores, con permiso de Ferran Torres, que más tantos suman en Liga para el conjunto de Hansi Flick.

Uno menos tiene en la tabla Borja Iglesias, que desde el punto de penalti marcó una diana para el Celta, derrotado por Osasuna. Y también con nueve goles se coloco Mikel Oyarzabal, que acertó para la Real Sociedad ante el Elche.

El gol de Antony que dio la victoria al Betis en el Metropolitano elevó al brasileño hasta la media docena, mientras que André Da Silva (Elche) y Robert Navarro (Athletic), alcanzaron los cinco. Por detrás, a los cuatro, llegaron Gorka Guruzeta, que con un doblete fue clave en la victoria del Athletic ante el Levante, Raúl García (Osasuna) y el uruguayo Mauro Arambarri (Getafe).

El argentino Luis Vázquez ha caído con buen pie en el Getafe y marcó su segundo tanto en los tres partidos que ha disputado desde que firmó una cesión procedente del Anderlecht. También llegó a los dos goles Orri Oskarsson, que marcó para la Real Sociedad, y Álvaro Carreras, que dio la victoria al Real Madrid en Mestalla (0-1).

Y esta jornada, se estrenaron en Liga varios jugadores: Marc Bernal (Barcelona), Luka Sucic (Real Sociedad), Thomas Lemar (Girona), Nico Serrano (Athletic), Unai Elgezabal y Jon Ander Olasagasti (Levante) y Kikse Salas (Sevilla).

- Con 23 goles: Mbappé (FRA) (8p) (Real Madrid).

- Con 15 goles: Muriqi (KOS) (4p) (Mallorca).

- Con 11 goles: Budimir (CRO) (3p) (Osasuna).

- Con 10 goles: Lewandowski (POL) (1p) y Lamine Yamal (1p) (Barcelona).

- Con 9 goles: Borja Iglesias (3p) (Celta); Oyarzabal (3p) (Real Sociedad).

- Con 8 goles: Raphinha (BRA) (1p) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis); Moleiro (Villarreal).

- Con 7 goles: Sorloth (NOR) y Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); Vanat (UKR) (2p) (Girona); De Frutos (Rayo Vallecano); Hugo Duro (Valencia); Gerard Moreno (1p) (Villarreal).

- Con 6 goles: Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Dani Olmo (Barcelona); Antony (BRA) (Betis); Rafa Mir (Elche); Pere Milla (Espanyol); Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal); Vinicius (BRA) (1p) (Real Madrid); Guedes (POR) (Real Sociedad); Akor Adams (NGR) (1p) (Sevilla).

- Con 5 goles: Lucas Boyé (ARG) (1p) (Alavés); Robert Navarro (Athletic); Fornals (Betis); Álvaro Rodríguez (URU) y André da Silva (POR) (Elche); Brais Méndez (1p) (Real Sociedad); Buchanan (CAN), y Mikautadze (GEO) (Villarreal).

- Con 4 goles: Toni Martínez y Carlos Vicente (3p) (Alavés); Nico Williams (1p), Guruzeta (Athletic); Fermín y Rashford (ING) (Barcelona); Ez Abde (MAR) y Ruibal (Betis); Germán Valera (Elche); Carlos Romero y Roberto (1p) (Espanyol); Borja Mayoral y Arambarri (URU) (1p) (Getafe); Tsygankov (UKR) (Girona); Iván Romero (Levante); Samu Costa (POR) (Mallorca); Raúl García de Haro y Víctor Muñoz (Osasuna); Bellingham (ING) (Real Madrid).

- Con 3 goles: Almada (ARG) (Atlético de Madrid); Swedberg (SUE) (Celta); Kike García (1p) (Espanyol); Liso (Getafe); Stuani (URU) (2p) y Ounahi (MAR) (Girona); Viñas (1p) (Oviedo); Álvaro García (Rayo Vallecano); Gonzalo y Güler (TUR) (Real Madrid); Barrenetxea (Real Sociedad); Isaac y Vargas (SUI) (1p) (Sevilla); Danjuma (NED) y Diego López (Valencia).

- Con 2 goles: Berenguer (Athletic); Giuliano Simeone (ARG), Álex Baena, Gallagher (ING) y Koke (Atlético de Madrid); Pedri y Araujo (URU) (Barcelona); Lo Celso (ARG) (Betis); Ferran Jutglá, El Abdellaoui (MAR), Hugo Álvarez, Pablo Durán, Carreira, Javi Rueda y Aspas (1p) (Celta); Febas y Martim Neto (POR) (Elche); Puado (1p), Cabrera (URU) (Espanyol); Luis Vázquez (ARG) y Mario Martín (Getafe); Dela (1p) (Levante); Rubén García y Catena (Osasuna); Reina, Ilyas Chaira y Rondón (VEN) (Oviedo); Isi (2p) (Rayo Vallecano); Asencio y Carreras (Real Madrid); Carlos Soler, Oskarsson (ISL) y Take Kubo (JPN) (Real Sociedad); Djibril Sow (SUI), Peque y Alexis Sánchez (CHI) (1p) (Sevilla); Pepelu (1p) y Luis Rioja (Valencia); Pepé (CIV), Pape Gueye (SEN), Comesaña, Oluwaseyi (CAN) y Ayoze Pérez (Villarreal).

- Con 1 gol: Tenaglia (ARG), Denis Suárez, Antonio Blanco, Guevara y Pablo Ibáñez (Alavés); Sancet (1p), Unai Gómez, Maroan, Galarreta, Paredes, Jaureguizar, Nico Serrano, Iñaki Williams (1p) y Rego (Athletic); Barrios, Nico González (ARG) y Le Normand (Atlético de Madrid); Roony Bardghji (SUE), Marc Bernal, Eric García y Koundé (FRA) (Barcelona); Diego Llorente, Bartra, Bakambu (CGO), Valentín Gómez (ARG), Chimy Ávila (ARG) y Altimira (Betis); Bryan Zaragoza, Mingueza, Román y Marcos Alonso (Celta); Rodrigo Mendoza, Pedrosa, John Donald, Diang, Adam y Héctor Fort (Elche); Miguel Rubio, Roberto, Terrats y Pol Lozano (Espanyol); Uche (NGR), Juanmi y Juan Iglesias (Getafe); Joel Roca, Lemar (FRA), Arnau, Witsel (BEL) y Vitor Reis (BRA) (Girona): Toljan (GER), Morales (1p), Arriaga (HON), Koyalipou (RCA), Manu Sánchez, Espí, Carlos Álvarez, Losada, Matturro (URU), Iker Losada, Olasagasti, Elgezabal y Pablo Martínez (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN), Mascarell, Manu Morlanes, Pablo Maffeo (ARG), Sergi Darder y Pablo Torre (Mallorca); Iker Benito, Bretones, Osambela y Boyomo (CMR) (Osasuna); Dendoncker (BEL), Ilic (SRB) y Carmo (Oviedo); Fran Pérez, Alemao (BRA), Pep Chavarría, 'Pacha' Espino (URU), Mendy (SEN) y Pathé Ciss (SEN) (Rayo Vallecano); Militao (BRA), Fran García, Mastantuono (ARG), Rodrygo (BRA), Huijsen y Camavinga (FRA) (Real Madrid); Odriozola, Sucic (CRO), Aramburu y Gorrotxategi (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Chidera Ejuke (NIG), Alfon, Gudelj (SRB), Batista Mendy (FRA), Carmona, Kike Salas y Neal Maupay (FRA) (Sevilla); Diakhaby (FRA), Santamaria (FRA), Gayà, Lucas Beltrán, Ramazani (BEL) y Comert (TUR) (Valencia); Rafa Marín, Pedraza y Solomon (ISR) (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Juan Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Cabrera (Espanyol, contra el Sevilla); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid); Dela (Levante, contra Atlético de Madrid); Domingos Duarte (Getafe, contra Atlético de Madrid); Tárrega (Valencia, contra Sevilla); Maffeo (Mallorca, contra Elche); Copete (Valencia, contra Espanyol); Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano, contra Osasuna); David López (Mallorca, contra Atlético de Madrid).