Momentos de la jornada 23

Sin Vínicius, Jude Bellingham o Rodrygo, la dependencia del Real Madrid aumentaba sobre la figura de Kylian Mbappé en Mestalla. El triunfo ante el Valencia que sostiene el pulso con el Barcelona, se impulsó desde el tanto de un protagonista que se tomó su particular revancha, Álvaro Carreras.

La dura derrota de Lisboa, en Da Luz ante el Benfica, que provocó la caída del Real Madrid a la repesca de la Liga de Campeones, tuvo muchos culpables, pero solo un jugador se cayó del once de Álvaro Arbeloa. Carreras fue suplente ante el Rayo y en Valencia regresaba a la titularidad con ganas especiales de sacarse una espina. Lo hizo recibiendo el balón pegado a la banda izquierda, encarando en su carrera a los tres defensas que le rodearon, saliendo beneficiado del balón rebotado y definiendo de diestra. Sus dos goles del curso se los marcó al Valencia.

Con el partido sentenciado en el Camp Nou y el Barcelona sosteniendo su firmeza en el liderato, toda la plantilla celebró de una forma especial el 3-0 al Mallorca en el minuto 84. El autor, Marc Bernal, lograba a sus 18 años su primer tanto con el primer equipo y el momento representaba el cierre definitivo a un doloroso camino.

Bernal irrumpió en los primeros partidos de Hansi Flick la pasada campaña a los mandos del Barcelona. Las grandes sensaciones que dejó en el centro del campo se desplomaron por una grave lesión, la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla izquierda, que provocó que se perdiera todo el curso. Un año después corrió en busca de una recompensa merecida, recortó a un rival al entrar al área y encontró el gol con facilidad con su golpeo. Dejó una celebración especial, emotiva, dedicada a su familia, que tanto le ayudó en tantos meses en la sombra, y a todos los que le ayudaron para superar el peor momento de la carrera de un futbolista.

La revancha del Real Betis, goleado en La Cartuja y eliminado de la Copa del Rey, se cumplió en el Metropolitano para dejar, si es que ya no lo estaba, el pulso por LaLiga en cosa de dos. En la derrota de un Atlético de Madrid que se vuelca en sus opciones coperas y las esperanzas europeas en la 'Champions League', se desplomaron en dos tantos anulados.

Uno de ellos detuvo el partido durante unos minutos y dará que hablar. A un centro de Giuliano desde el costado derecho al corazón del área, acudió en su búsqueda Antoine Griezmann. Perdió el salto ante el central bético Diego Llorente, pero condicionó la falta de visión en su despeje que colocó en la escuadra de su portería. El tanto en propia puerta fue anulado desde el VAR por la posición milimétrica del delantero francés rojiblanco, teóricamente adelantado y en fuera de juego.

En un final de locura en el Ramón Sánchez-Pizjuán, con el empate del Sevilla en el tiempo añadido gracias al gran golpeo de Kike Salas tras escurrirse Echeverri en una zona donde nunca se puede perder el balón, llegó una decisión más propia de un deporte como el balonmano que del fútbol. Cuando ya se superaba el minuto extra por el tanto, un arranque de rabia del Girona propició un penalti.

Era el minuto 96 y Míchel buscó en la banda a su jugador más fiable en los lanzamientos. Sustituyó al jugador que lo provocó, Iván Martín, y Stuani saltó al partido solamente para golpear la pena máxima antes del pitido final. El triunfo o la decepción recaían sobre él en su primer contacto con el balón. Lo chutó bien, ajustado al poste, pero la estirada de Odisseas Vlachodimos salvó al Sevilla. El delantero uruguayo llevaba tres años y medio sin fallar un penalti en LaLiga. "No me arrepiento, es el jugador en el que más confianza tengo en el lanzamiento de penaltis", aseguró Míchel.

Necesitaba refuerzos José Bordalás y ha encontrado en el argentino Luis Vázquez el goleador que tanto necesitaba. En un duelo clave para cambiar la dinámica, tras una racha de 8 partidos de Liga sin ganar, con cinco derrotas que acercaban el abismo, la visita a Mendizorroza dejó la alegría que tanto buscaba el Getafe.

En un duelo directo, no solo superó a su rival en la clasificación, los de Bordalás dieron un salto de cinco puestos para instalarse en la zona media. La participación de Luis Vázquez fue clave. Rompió el partido tras una arrancada con centro de Luis Milla, un control de calidad orientado en su movimiento y el golpeo cruzado de diestra a la red. Su segundo tanto en tres partidos con el Getafe. El único jugador que marca en acción de juego, posteriormente sentenció de penalti el choque Arambarri, en las cuatro últimas jornadas.

Días después de que la queja sobre el césped del estadio de Vallecas de Iñigo Pérez y de varios de sus jugadores, cuando desmarcándose de su directiva afirmaron que "no es apto para un club de Primera" y señalaron que es una "vergüenza" las condiciones que están soportando, se produjo un momento que se podía esperar. El partido entre el Rayo Vallecano y el Oviedo se suspendió.

A menos de 4 horas para el inicio, por la salud de los futbolistas pero sin contar con los aficionados, muchos tras viajar desde Oviedo, LaLiga anunció que "el terreno de juego no reúne las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad". Pese a que resaltó "importantes esfuerzos" del club rayista, las lluvias incesantes que caen sobre la capital no ayudaron. Sumado al estado del estadio y de la ciudad deportiva, provocó que la afición se manifestase contra el presidente Raúl Martín Presa, cansada de su gestión.