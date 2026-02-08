Fútbol Internacional
08 de febrero de 2026

Rodrigo Mendoza, Almada y Julián, en el once atlético; Fidalgo y Bakambu, en el Betis

Madrid, 8 feb (EFE).- Rodrigo Mendoza, por primera vez como titular tras su fichaje desde el Elche y en sustitución del lesionado Pablo Barrios; Thiago Almada y Julián Alvarez salen de inicio en el Atlético de Madrid en el partido de este domingo contra el Betis, en el que Álvaro Fidalgo se estrena en el once verdiblanco y Cedric Bakambu entra en el ataque para la visita al estadio Metropolitano.

Por EFE

El conjunto rojiblanco sale con Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, Rodrigo Mendoza, Koke Resurrección y Thiago Almada, en el medio campo; y Julián Alvarez y Ademola Lookman, en la delantera, con Alexander Sorloth, Álex Baena y Antoine Griezmann en el banquillo.

En el Betis, Manuel Pellegrini, su técnico, apuesta de inicio por Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Natan, Diego Llorente, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Álvaro Fidalgo; Antony, Pablo Fornals, Ez Abde; y Bakambu.

Son cuatro cambios respecto a la alineación que fue goleada el pasado jueves en la Copa del Rey por el Atlético (0-5): Álvaro Valles por Adrián San Miguel, Natan por Marc Bartra, Álvaro Fidalgo por Deossa y Bakambu por Chimy Ávila.