Fútbol Internacional
08 de febrero de 2026 - 17:30

Stuani: "Si de algo estoy seguro es que volveré a intentarlo"

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2443

Redacción deportes, 8 feb (EFE).- El uruguayo Cristhian Stuani, delantero del Girona que no pudo transformar un penalti del partido ante el Sevilla en el último instante que podría haberle dado la victoria a su equipo, aseguró horas después del choque que si de algo está seguro es que volverá a intentarlo.

Por EFE

Stuani saltó al césped en lugar de Iván Martín a los 96 minutos para lanzar la pena máxima que había señalado el colegiado extremeño Jesús Gil con empate a uno en el marcador. El tiro del uruguayo fue repelido por el meta griego Odysseas Vlachodimos.

"Hoy me toco fallar !! El fútbol continuamente te pone a prueba y siempre te deja enseñanzas sobre todo en las situaciones difíciles. Agradezco a Míchel que me diera la responsabilidad y la confianza, también a mis compañeros que merecían el triunfo", publicó en sus redes sociales el atacante uruguayo.