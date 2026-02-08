Stuani: "Si de algo estoy seguro es que volveré a intentarlo"

Stuani saltó al césped en lugar de Iván Martín a los 96 minutos para lanzar la pena máxima que había señalado el colegiado extremeño Jesús Gil con empate a uno en el marcador. El tiro del uruguayo fue repelido por el meta griego Odysseas Vlachodimos.

"Hoy me toco fallar !! El fútbol continuamente te pone a prueba y siempre te deja enseñanzas sobre todo en las situaciones difíciles. Agradezco a Míchel que me diera la responsabilidad y la confianza, también a mis compañeros que merecían el triunfo", publicó en sus redes sociales el atacante uruguayo.