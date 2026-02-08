Un gol del francés Lemar a los 2 minutos adelanta al Girona al descanso (0-1)

Sevilla, 8 feb (EFE).- Un gol del centrocampista Thomas Lemas, cuando sólo había pasado un minuto y 40 segundos de juego y tras un fallo garrafal de la zaga del Sevilla, pone en ventaja al Girona (0-1) al descanso del partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán, tras un primer tiempo controlado por los catalanes ante un conjunto andaluz muy nervioso y errático.