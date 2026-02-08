Fútbol Internacional
08 de febrero de 2026 - 15:51

Un triplete de Luis Díaz permite al Bayern recuperar el ritmo

361 Español MÚNICH (Alemania), 08/02/2026.- Luis Díaz de Múnich celebra tras anotar el 4-1 durante el partido de fútbol de la Bundesliga alemana entre el FC Bayern Múnich y el TSG Hoffenheim en Múnich, Alemania, el 08 de febrero de 2026. (Alemania) EFE/EPA/RONALD WITTEK
Liderado por Luis Díaz, autor de un triplete, el Bayern Munich retomó su marcha triunfal en la Bundesliga al golear 5-1 al Hoffenheim, tercero en la clasificación, que jugó desde el minuto 20 con diez futbolistas

Tras ser frenados por el Hamburgo el fin de semana anterior, una semana después de sufrir ante el Augsburgo su primera derrota de la temporada, los bávaros recuperaron a lo grande el sabor de la victoria.

Presionados por el Borussia Dortmund, vencedor el sábado en Wolfsburgo y que se había quedado a tres puntos, los líderes del campeonato infligieron al Hoffenheim su primera derrota de 2026.

Resultados de la 21ª jornada

* Colonia 1-Leipzig 2. Goles: 29’ y 56’ Christoph Baumgartner (L); 51’ Jan Uwe Thielmann (C). Ast: 49.000.

* Bayern Munich 5- Hoffenheim 1. Goles: 20’, 45’ Harry Kane, ambos de penal, 45+2’, 62’ y 89’ Luis Díaz (BM); 35’ Andrej Kramaric (H). Exp: 17’ Kevin Akpoguma (H). Ast: 74.000.

-Sábado:

* Wolfsburgo 1-Borussia Dortmund 2. Goles: 38’ Julian Brandt, 87’ Serhou Guirassy (BD); 52’ Konstantinos Koulierakis (W). Ast: 28.917.

* St. Pauli 2-Stuttgart 1. Goles: 35’ Manolis Saliakas, 55’ Danel Sinani, penal (SP); 90’ Jamie Leweling (S). Ast: 29.546.

* Maguncia 2-Augsburgo 0. Goles: 8’ y 80’ Nadiem Amiri, ambos de penal (M). Ast: 31.111.

* Heidenheim 0-Hamburgo 2. Goles: 45+3’ Ransford Konigsdorffer, 78’ Rayan Philippe (Ham). Ast: 15.000.

* Friburgo 1-Werder Bremen 0. Gol: 13’ Jan-Niklas Beste (F). Exp: 52’ Johan Manzambi (F). Ast: 34.700.

* Borussia Mönchengladbach 1-Bayer Leverkusen 1. Goles: 10’ Yannick Engelhardt (BM); 45’ Philipp Sander, en contra (L). Ast: 47.599.

-Viernes:

* Unión Berlín 1-Eintracht Frankfurt 1. Goles: 84’ Nathaniel Brown (EF); 87’ Leopold Querfeld, de penal (UB). Exp: 86’ Oscar Højlund (EF). Ast: 22.012.

* Top 10: Bayern 54 puntos, Dortmund 48, Hoffenheim 42, Leipzig 39, Stuttgart 39, Leverkusen 36, Friburgo 30, Eintracht 28, Unión Berlín 25, Colonia 23.

-Goleadores: Con 24: Harry Kane (Bayern). Con 13: Luis Díaz (Bayern). Con 11: Deniz Undav (Stuttgart).