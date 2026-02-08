Villarreal-Espanyol: pelea por volver a ganar

Los locales, cuartos con 42 puntos, suman tres jornadas sin sumar la victoria en Liga, cinco sin ganar en todas las competiciones y empiezan a mira por el retrovisor el acercamiento del Betis. Mientras, el equipo catalán, con 34 puntos, no ha ganado todavía en este 2026, lo que también supone su peor registro de la temporada y su quinta plaza está ya a tiro del Celta y de la Real Sociedad.

El Villarreal espera que el empate logrado en la última jornada en El Sadar, ante Osasuna, sea un primer paso para salir de este bache. Ocho puntos separan a ambos equipos actualmente, una distancia que se dispararía a once en caso de triunfo local o que se estrecharía a cinco, si gana el equipo perico.

El técnico del Villarreal, Marcelino García Toral, tiene las bajas de Willy Kambwalay, Logan Costa y Thomas Partney. Igualmente, aún no podrá contar con Alfon González, al que fichó lesionado en el reciente mercado invernal. En cambio, espera que Ayoze Pérez y Gerard Moreno superen sus molestias y puedan estar disponibles.

El Espanyol, por su parte, afronta este partido en su peor momento de la temporada después de sumar un punto de quince posibles y firmar un enero para olvidar, aunque está con la convicción de intentar revertir la dinámica en uno de los campos más complejos de la categoría.

El cuadro amarillo es el cuarto mejor anfitrión (25 puntos). El rendimiento del Espanyol en sus últimas cinco visitas a El Madrigal es de tres derrotas, siendo los duelos más recientes un empate y un triunfo. La última vez que los catalanes ganaron fuera fue contra el Athletic en diciembre (1-2), antes de iniciar su mala racha.

El Espanyol asume que debe recuperar sus señas de identidad para sumar de tres en tres. Mantener la seguridad defensiva, ya que ha encajado diez goles en cinco partidos, evitar errores y afinar en sus ocasiones arriba es esencial para el cuerpo técnico blanquiazul, que espera una reacción inmediata.

Manolo González no podrá contar con Ramon Terrats ni Carlos Romero. Ambos futbolistas están cedidos por el Villarreal con una cláusula que implica un pago para poder disputar el encuentro y el Espanyol no la ejecutará.

Tampoco jugará el delantero Javi Puado, baja por una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Villarreal: Luiz Júnior; Santiago Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Sergi Cardona; TajonBuchana, Dani Parejo, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Nicolás Pepe y George Mikautadze.

Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Calero, Cabrera, Salinas; Pol Lozano, Edu Expósito, Urko; Dolan, Pere Milla, Roberto.