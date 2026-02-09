2-0. Bryan Zaragoza debuta con victoria

El extremo malagueño, recién llegado a la capital italiana procedente del Celta de Vigo, aunque pertenece al Bayern Múnich, saltó al campo en el minuto 57 del duelo y dejó buenas sensaciones en su estreno en el Estadio Olímpico como local. Y ya sabe lo que es ganar con la camiseta romanista.

Desparpajo en la banda izquierda, regates, centros laterales y responsabilidad desde el saque de esquina. Estuvo cerca incluso de una asistencia, pero la chilena de Malen salió desviada.

El delantero neerlandés fue el claro protagonista del duelo. Desde su llegada al Roma, procedente del Aston Villa, ha sido un fijo para Gasperini en el once como referencia arriba.

Debutó el 18 de enero con gol y este lunes rubricó su primer doblete, decisivo para una victoria que mantiene al equipo 'giallorosso' quinto, empatado a 46 puntos con la Juve (4ª).

Su primer zarpazo, en la primer mitad. Minuto 25, tiró un desmarque hacia adentro y sin tocar el balón se hizo el hueco perfecto para mirar puerta. Se gustó con una sutil vaselina para superar a Caprile, meta del Cagliari.

En el segundo, en el minuto 65, demostró que es también un gran jugador de área. Entre tres defensas consiguió empujar un pase atrás del turco Zeki Celik. Doblete para sellar la vuelta a la victoria de la 'Loba', que perdió ante el Udinese y empató ante el Milan en las dos jornadas anteriores.

Bryan Zaragoza no fue el único debutante de la noche, porque el canterano ítalo-australiano Antonio Arena, que cumplirá 17 años el 10 de febrero, hizo lo propio en la Serie A.

Ya se estrenó con el Roma en los octavos de final de Copa Italia ante el Torino, en un partido en el que incluso marcó un tanto que dio esperanzas a los suyos, a la postre eliminados.