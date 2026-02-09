Abogado tilda de "bajeza" la demanda de peruano Zambrano a mujer que lo acusa de violación

"Querer denunciar a la víctima de un delito de abuso para quedar exento de responsabilidad, es de una bajeza importante", manifestó en declaraciones a la emisora radial peruana RPP el letrado Luis Deuteris, al responder a la demanda anunciada por el abogado de Zambrano.

"Estamos echándole la culpa a la víctima", enfatizó Deuteris al descartar que los mensajes que Zambrano tengan que ver con la denunciante o su entorno.

El abogado aseveró que los mensajes que motivaron la demanda de Zambrano contra la mujer provienen "o de un tercero ajeno que conocía el caso y quiso sacar falsamente partido de la contingencia, o es una patraña".

Incluso señaló que después de los hechos, fue Zambrano quien trató de contactar a la denunciante en repetidas ocasiones por llamadas que ella no respondió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El suceso ocurrió presuntamente en un hotel de Montevideo donde Alianza Lima se encontraba concentrado para jugar el torneo de pretemporada Serie Río de La Plata.

De acuerdo al testimonio de la querellante, ella acudió desde Buenos Aires a pedido de una amiga que conocía a Zambrano, y se alojó en una habitación del mismo hotel donde se encontraba Alianza Lima, en la que junto a los tres futbolistas denunciados tomaron bebidas alcohólicas antes de que supuestamente ocurriese la violación.

El pasado martes, uno de los abogados querellantes, Ignacio de Franco, informó a EFE en Buenos Aires que la causa que investiga a los jugadores avanzó en Argentina con nuevas medidas de prueba y un pedido de la Fiscalía para que el expediente sea remitido a Uruguay, donde supuestamente sucedieron los hechos.

En ese sentido, Deuteris confirmó que el expediente fiscal ya se encuentra en proceso de ser remitido a Uruguay, donde se realizará "la pericia de los soportes informáticos que le fueron secuestrados (incautados) a la presunta amiga" de la denunciante.

"Me encantaría que la Justicia peruana investigue (también) esto hasta el final, para que se caigan las máscaras", apuntó el letrado.

Asimismo, criticó que tras la denuncia Peña haya fichado por el Kasaryaspor, de la segunda división de Turquía, y que Trauco esté viendo opciones, según medios locales, de recalar en algún club de Indonesia.

Ambos países no cuentan con tratado de extradición con ninguno de los tres países (Argentina, Perú y Uruguay) en caso los imputados se rehusasen a comparecer ante la Justicia.

"Si yo no tengo nada que ver, ¿por qué me escaparía? Si yo soy inocente, proclamo mi inocencia a los cuatro vientos. Si están buscando refugio en países que no tienen extradición, le dejo la interpretación a la audiencia...", apuntó Deuteris.