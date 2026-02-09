Antonio Sanabria reaparece en Cremonese

El último partido del ariete albirrojo de 29 años data del 12 de enero, cuando cayeron 5-0 contra Juventus por la fecha 20 del campeonato italiano.

* Tonny suma 1 gol y 1 asistencia en 17 partidos en la temporada de la Serie A, donde el Cremonese está 16° con 23 puntos, a cinco de la zona de descenso.

En otro cotejo disputado este lunes, Roma superó por 2-0 al Cagliari en el cierre parcial de la fecha 24 de la Serie A, que concluirá el miércoles 18, cuando Milan recibirá al Como en el duelo postergado por la indisponibilidad de San Siro por la ceremonia inaugural de la vigésima quinta edición de los Juegos Olímpicos Invernales.

Resultados y goleadores del lunes:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Atalanta 2-Cremonese 1. Goles: 13’ Nikola Krstovic, 25’ Davide Zappacosta (A); 90+4’ Morten Thorsby (A).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Roma 2-Cagliari 0. Goles: 25’ y 65’ Donyell Malen (R).

-Miércoles 18: 16:45 Milan-Como.

* Top 10: Inter 58 puntos, Milan 50, Napoli 49, Juventus 46, Roma 46, Como 41, Atalanta 39, Lazio 33, Udinese 32, Bolonia 30.

Victoria del Villarreal

El Villarreal se reencontró este lunes con la victoria cinco partidos después al golear 4-1 al Espanyol, en el cierre de la 23ª jornada de la Liga española de fútbol, donde trepa al tercer lugar de la tabla.

* Villarreal 4-Espanyol 1. Goles: 25’ Georges Mikautadze, 41’ José Salinas, en contra, 50’ Nicolás Pepe, 55’ Alberto Moleiro (V); 88’ Leandro Cabrera (E). Ast: 16.825.

* Top 10: Barcelona 58 puntos, Real Madrid 57, Villarreal 45, Atlético 45. Betis 35, Espanyol 34, Celta 33, Real Sociedad 31, Osasuna 29, Alavés 25.