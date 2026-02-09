Eddie Howe, entrenador del Newcastle: "Si no soy el adecuado, daré un paso al lado"

"No tengo ninguna duda de que soy el adecuado para este puesto y por eso estoy aquí. Si no pensara que soy la persona correcta para llevar al equipo y que no puedo dar a los jugadores lo que necesitan, me apartaría y dejaría a otro que lo hiciera. El club es lo más importante y nunca me he puesto por delante", reconoció el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Tottenham.

El Newcastle, que solo ha ganado uno de sus últimos ocho partidos en todas las competiciones, viene de cosechar una dura derrota por 3-2 ante el Brentford en St James’ Park, un encuentro tras el cual el equipo fue despedido con abucheos por su afición y que dejó al equipo en la duodécima posición.

"He pasado por momentos así muchas veces y eso me está sirviendo. Si el grupo tiene determinación, podemos revertir la situación. En un par de partidos todo puede verse muy distinto", añadió Howe, que conquistó el año pasado la Copa de la Liga acabando con una sequía de 70 años sin títulos nacionales.

Pese al momento complicado, el equipo afronta semanas decisivas, con la eliminatoria de la Liga de Campeones ante el Qarabag, en la que parte como favorito para alcanzar los octavos de final, y un duelo de cuarta ronda de la FA Cup frente al Aston Villa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy