El Tigres del campeón mundial Correa reciben al Forge con la mirada en octavos de final

Los mexicanos empataron sin goles el pasado martes en un partido que transcurrió con temperaturas por debajo de cero grados centígrados; el equipo dominó la mayor parte del tiempo, pero no puedo vulnerar a los canadienses,

Este martes, en su casa en Monterrey, los Tigres del entrenador argentino Guido Pizarro saldrán a imponer condiciones ante un rival que, si bien llega inspirado porque acabó con una racha de seis derrotas en fila, carece de poder en el ataque y orden en la defensa.

En teoría, el Forge llega con ventaja porque, al no recibir gol de Tigres como visitante, con un empate con anotaciones accederá a octavos de finales. En la práctica, los regios de Pizarro tienen todo a favor y saldrán a imponer condiciones con una ofensiva que tendrá en Correa y en el francés André Pierre Gignac a sus principales figuras.

Antes de comenzar la serie, el entrenador del Forge, Bobby Smyrniotis, reconoció que los Tigres son el mejor equipo de la Liga de México en los últimos 10 años, aunque confió en detenerlos. Lo logró en su estadio en condiciones duras para los de Monterrey y ahora tendrá un gran reto.

Con el centrocampista Kyle Bekker como líder de su ataque, Smyrniotis tratará de lastimar a los mexicanos. Sin embargo, su prioridad será detener al rival y, sólo a partir de ahí, pensar en ofender.

El ganador de la serie enfrentará en la fase de los 16 mejores al mejor de la serie entre el Cincinnati de la MLS y el Universidad O&M dominicano.

Tigres UANL: Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Rómulo, Joaquim, Vladimir Loroña; Juan Brunetta, Fernando Gorriarán, Marcelo Flores, Diego Lainez, Ángel Correa; Andre Pierre Gignac.

Forge FC: Dimitry Battise; Antoine Battise, Daniel Nimick, Marko Jevremovic; Rezart Rama, Kyle Bekker, Mo Babouli, Ben Paton; Tristan Borges, Ismael Oketokoun, Hoce Massunda.

Estadio: Universitario, en Monterrey, norte de México.