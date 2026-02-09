Fútbol Internacional
09 de febrero de 2026 - 19:05

Íñigo Pérez (Rayo): "Tenemos problemas, como todos los equipos, e intentamos solventarlo"

Madrid, 9 feb (EFE).- El entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, destacó este lunes que su equipo -actualmente situado en plazas de descenso en LaLiga EA Sports (Primera División española)- atraviesa problemas, como "todos los equipos", y que sus integrantes intentan "solucionarlo de la mejor manera".

Por EFE

El técnico navarro hizo estas declaraciones en Madrid, en el marco de la gala de los premios que entrega la revista especializada Panenka, de los cuales él recibió un reconocimiento por su trayectoria este año, en el que logró llevar al Rayo Vallecano a puestos europeos.

Pérez valoró cómo sus jugadores afrontan las adversidades y reconoció que les dice que usen "estos problemas como algo a lo que hacerle frente".

"Quiero que mis jugadores piensen, que no sean autómatas y que sean sensibles", definió el técnico rayista su deseo en cuanto a la formación de sus equipos.

También reveló que, a sus 38 años, vive "muy tranquilo" y que disfruta más del fútbol como entrenador que como el jugador que integró, entre otros, las plantillas del Osasuna y del Athletic Club.

