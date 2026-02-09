La fase eliminatoria de la Liga de Campeones estrenará el balón de la final de Budapest

Creado por Adidas y presentado este lunes, el balón refleja el contraste y la armonía que definen a la ciudad; cuenta con un sistema gráfico basado en las formas líquidas y en la tradición "Art Nouveau" de Budapest y con una paleta de colores vibrantes que refleja su patrimonio artístico.

La UEFA destacó que el balón cumple con los más altos estándares de rendimiento de élite e incluye la probada construcción sin costuras y termosellada de Adidas, a la vez que ofrece precisión, consistencia y control excepcionales, con un diseño para la velocidad, precisión e intensidad del fútbol de la Liga de Campeones.