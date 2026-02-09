Linda Caicedo recibe el premio EFE a la Mejor Jugadora Iberoamericana de 2025

“Un placer estar aquí. Agradecerles este premio tan importante. Siento que estoy representando a miles de colombianas. Nos ayuda mucho al crecimiento de nuestro fútbol, de nuestra liga. Muy afortunada de poder estar aquí y ser parte de esta linda historia en un equipo tan grande como el Real Madrid”, señaló la futbolista en su discurso.

“Mis inicios fueron con hombres, porque en el pueblo que me crié no había para niñas. Fue un lindo proceso. MIro estos años y lo mejor que me ha pasado es llegar al Real Madrid y seguir creciendo como profesional y como persona cada día”, rememoró sobre sus primeros pasos en el fútbol.

“Siento mucha ilusión, ganas y amor. Responsabilidad por representar a tantos colombianos y al Real Madrid. Mayra -Ramírez- es una jugadora increíble, disfruto con ella en la selección. Poder recibir el premio después de ella habla muy bien del fútbol colombiano”, aseguró.

Linda Caicedo recibió el trofeo de las manos del presidente de EFE, Miguel Ángel Oliver, quien destacó el “compromiso social” y la “superación de adversidades” de la futbolista colombiana, a la que consideró “una referencia mundial”.

“Linda, es una maravilla que puedas estar hoy con nosotros, como es una maravilla verte jugar. Y que contribuyas a la gloria del Real Madrid desde su equipo femenino. Hubo un primer equipo, el Real Juanchito, y desde ese momento tu trayectoria ha sido imparable”, señaló.

“Allá por donde has pasado tus resultados han sido óptimos y has sido una referencia del fútbol mundial. Este trofeo Iberoamericano es un motivo especial de celebración, porque en toda la América Latina tiene implantación la Agencia EFE, forma parte de nuestro arraigo cultural. Y tú formas parte en lo deportivo de ese mundo que queremos celebrar hoy”, continuó.

“Tienes solo 22 años, pero te han dado mucho. Para compromiso social, superación de adversidades. Eres una número uno y por eso hoy lo celebramos contigo”, completó.

Un reconocimiento a Linda Caicedo, futbolista del Real Madrid desde febrero de 2023, tras cumplir la mayoría de edad, que la distingue como la mejor jugadora Iberoamericana de 2025.

Por ello, Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid. destacó que el Trofeo la coloca como “una referente del fútbol femenino”,

“Es un placer estar aquí. Nos sentimos muy orgullosos de acompañar a una jugadora magnífica que representa perfectamente los valores del Real Madrid. Este reconocimiento se convierte en un referente del fútbol femenino. Linda nos está ayudando mucho al crecimiento del fútbol femenino, a que su presencia en la sociedad sea cada vez mayor”, apuntó.

“En este premio no reconocéis solo su talento, también su sacrificio, su esfuerzo y su afán de superación por ser cada día mejor. Es un impulso para ella, teniendo en cuenta los desafíos que te esperan”, completó.

La mexicana Kenti Robles, la colombiana Leicy Santos, el FC Barcelona como entidad, la argentina Estefanía Banini y la colombiana Mayra Ramírez preceden a Linda Caicedo en el reconocimiento de EFE al talento Iberoamericano del fútbol femenino.