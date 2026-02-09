Los Pumas de Keylor Navas apostarán a ahogar al San Diego y conseguir un milagro

Después de perder por 4-1 el pasado martes en el partido de ida en el estadio de su rival, los mexicanos necesitan un partido perfecto, no recibir goles y ganar por 3-0 o una mayor diferencia para seguir vivos en el torneo.

En el duelo de ida, los estadounidenses tuvieron un buen primer tiempo, pero carecieron de puntería y fueron los Pumas del entrenador Efraín Juárez los que tomaron ventaja con un gol del paraguayo Robert Morales.

Los universitarios defendieron bien hasta que en el minuto 68 el ghanés Manu Duah empató. A partir de ahí, San Diego se adueñó del partido y goleó con anotaciones de David Vázquez, el inglés Alex Mighten y Luca Bombino.

El entrenador de San Diego, Mikey Varas, reconoció que la serie no está decidida y deberán tomarse en serio el duelo de vuelta en el Estadio Universitario, 2.240 metros sobre el nivel del mar.

"Queremos demostrar que podemos ir a México y ganar", dijo Varas, quien dará órdenes a sus jugadores de ser pacientes y esperar a unos Pumas que en su afán de atacar, a lo cual estarán obligados, dejen espacios atrás.

Con un ataque liderado por Anders Dreyer, uno de los mejores tres delanteros de la MLS en el 2025, los estadounidenses estarán atentos para hacer daño. Si anotan, tendrán gol de visitante, algo que influirá para buscar un desempate en caso de empate en la serie.

Pumas tiene un equipo competitivo con Navas como su gran figura; defensas de la calidad del español Rubén Duarte y el brasileño Natham Silva, con el panameño Adalberto Carrasquilla y el ecuatoriano Pedro Vite en mitad de cancha, y el delantero Morales.

El equipo deberá garantizar una buena defensa y a partir de ahí construir hacia adelante.

El ganador de la eliminatoria enfrentará en octavos de finales al Toluca, sembrado en la etapa de los 16 por ser el campeón del fútbol mexicano.

Pumas UNAM: Keylor Navas; Jesús Rivas, Antonio Leone, Natham Silva, Rubén Duarte, Álvaro Ángulo; Jordan Carrillo, César Garza, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite; Robert Morales.

San Diego: Pablo Sisniega; Wilson Eisner, Christopher McVey, Manu Duan, Luca Bombino; Aníbal Godoy, Jeppe Tverskov, Pedro Soma; Anders Dreyer, Marcus Inguartse, Amahl Pelegrino.

Estadio: Olímpico Universitario de la Ciudad de México, a 2.240 metros sobre el nivel del mar.