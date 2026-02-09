Fútbol Internacional
09 de febrero de 2026 - 17:22

Manchester City a la caza del Arsenal mientras la presión aumenta sobre Frank y Howe

El delantero noruego #09 del Manchester City, Erling Haaland (C), marca el segundo gol de su equipo durante el partido de la Premier League inglesa entre el Liverpool y el Manchester City en Anfield, Liverpool, noroeste de Inglaterra, el 8 de febrero de 2026. (Foto de Paul ELLIS / AFP)
El Manchester City puede situarse provisionalmente a tres puntos del líder Arsenal en caso de vencer en casa al Fulham el miércoles, un día antes del duelo de los Gunners en Brentford, por la 26ª jornada de Premier League

Por ABC Color

El Arsenal sigue siendo favorito para un título liguero que se le resiste desde hace 22 años, pero la espectacular remontada del City para derrotar al Liverpool el domingo (1-2) podría suponer un punto de inflexión para los Citizens de Pep Guardiola.

Muy diferente es el objetivo para Tottenham y Newcastle, dos equipos que han avanzado con solvencia en la Liga de Campeones de Europa, pero que se hallan en la zona media-baja de la tabla del campeonato inglés.

Además, sus respectivos entrenadores, Thomas Frank y Eddie Howe, se juegan el puesto el martes en su enfrentamiento con aroma de Champions en el norte de Londres.

* Programa de la 26ª jornada.

Mastes: 16:30 Tottenham-Newcastle (ESPN2); 16:30 Everton-Bournemouth (ESPN3); 16:30 Chelsea-Leeds (ESPN); 17:15 West Ham- Manchester United.

-Miércoles: 16:30 Nottingham-Wolves; 16:30 Aston Villa-Brighton; 16:30 Crystal Palace-Burnley; 16:30 Manchester City- Fulham; 17:15 Sunderland-Liverpool (ESPN).

-Jueves: 17:00 Brentford -Arsenal (ESPN).

* Top 8: Arsenal 56 puntos, Man. City 50, Aston Villa 47, Man. United 44, Chelsea 43, Liverpool 39, Brentford 39, Everton 37.

Fuente: AFP