Suda Femenino Sub 20: Un triunfo clasifica a Paraguay

Las chicas albirrojas, que gozaron de fecha libre en la última jornada, lideran el Grupo A cuando faltan dos fechas para el final de la fase regular del certamen. Los tres primeros de cada grupo avanzan al hexagonal, que repartirá cuatro boletos al Mundial de Polonia 2026.

Programa de la 4ª fecha (mates 10):

18:00 Venezuela-Paraguay, en el estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa.

18:00 Colombia-Uruguay, en el Emiliano Ghezzi del barrio Vista Alegre, Asunción.

Libre: Chile.

Posiciones: Paraguay 4 puntos, Colombia 4, Uruguay 4, Venezuela 3, Chile 1.

Goleadas de Argentina y Ecuador

Argentina se impuso este lunes por 4-0 a Perú y alcanzó a Brasil en la cima del Grupo B.

* En Villa Elisa: Argentina 4- Perú 0. Goles: Mercedes Diz, Annika Paz (2), Denise García Rojo.

* En Asunción: Ecuador 6-Bolivia 0. Goles: Josenka Vélez (2), Scarleth Garaicoa, Evelyn Burgos, Rosita Flores, Xiomara Alcívar.

Libre: Brasil.

Posiciones: Brasil 6 puntos, Argentina 6, Ecuador 3, Perú 3, Bolivia 0.