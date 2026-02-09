Vélez derrota con autoridad a un Boca Juniors apático

Con un doblete de Matías Pellegrini, el ‘Fortín’, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, se impuso ante un ‘Xeneize’ que descontó sobre el final con un tanto del juvenil Íker Zufiaurre, para un resultado que dejó a Vélez como líder de la Zona A con diez puntos y a Boca con la media de seis unidades.

En otro resultado de este domingo, Huracán se impuso en su clásico ante San Lorenzo por 1-0 con un solitario gol del ecuatoriano Jordy Caicedo -goleador del torneo con cuatro dianas-, mientras que Independiente sumó su segunda victoria al vencer a domicilio por 0-1 a Platense con el tanto de Santiago Montiel.

Además, este domingo Sarmiento venció por 2-1 al Atlético de Tucumán y el ascendido Gimnasia y Esgrima de Mendoza doblegó por 1-0 a Instituto de Córdoba.

El sábado, Tigre había goleado en el Estadio Monumental por 1-4 a River Plate para quedar, también con 10 puntos como líder de la Zona B, mientras que Racing Club se había impuesto por 2-1 ante Argentinos Juniors, Aldosivi había empatado 1-1 con Rosario Central, Belgrano había derrotado por 1-0 a Banfield, a la vez que Defensa y Justicia había vencido por 2-3 a Newell’s Old Boys, y el viernes Central Córdoba le había ganado 1-0 a Unión de Santa Fe.

Este lunes concluirá la cuarta jornada con cuatro partidos: Barracas Central-Gimnasia y Esgrima La Plata, Estudiantes de La Plata-Deportivo Riestra, Lanús-Talleres de Córdoba y Estudiantes de Río Cuarto-Independiente Rivadavia de Mendoza.