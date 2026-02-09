Wayne Rooney: "El Tottenham Hotspur está en la lucha por no descender"

"Se podría decir que por su forma actual está en la lucha del descenso. El West Ham está en forma y el Nottingham Forest va sacando resultados. No pueden pensar en otra cosa porque estaría por encima de las expectativas", dijo el exdelantero en en The Wayne Rooney Show.

El club londinense, que tiene una ventaja de seis puntos sobre los puestos de descenso, viene de perder ante el Manchester United por 2-0 y sigue sin conocer la victoria en la Premier en lo que va de año al tener un bagaje de cuatro empates y tres derrotas.

La temporada pasada acabaron en la decimoséptima plaza, pero consiguió el billete para la Liga de Campeones al ganar la Liga Europa.

"Lo siento por Thomas Frank porque parece cansado. Espero que sigan con él porque es un entrenador fantástico, pero creo que lo va a tener muy difícil", añadió Rooney.

A pesar de la mala situación en Premier, los 'Spurs' consiguieron el billete directo para los octavos de final de la Liga de Campeones, al finalizar en cuarta posición, y se enfrentarán al Atlético de Madrid, Juventus, Galatasaray o Brujas.