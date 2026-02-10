1-2. El Bournemouth de Iraola remonta y se acerca a los puestos europeos

El conjunto dirigido por Iraola, que continúa escalando posiciones en la tabla, dio la vuelta al marcador en apenas tres minutos tras el descanso.

El empate llegó en el minuto 61, gracias a un tanto de Rayan, que se redimió después de haber cometido el penalti del gol rival con un potente cabezazo tras un centro de Adrien Truffert.

Poco después, en una acción a balón parado, James Hill envió el balón al punto de penalti y Amine Adli remató a placer para poner por delante a los visitantes y completar la remontada.

El atacante marroquí volvió a ser protagonista cinco minutos más tarde al provocar la expulsión de Jake O’Brien, que le obstaculizó cuando era el último defensor, dejando al Everton en inferioridad numérica.

A partir de ese momento, el Bournemouth supo gestionar la ventaja y selló una victoria que le permite encadenar su sexto partido sin perder en la competición doméstica, con un balance de cuatro victorias y dos empates, lo que le sitúa en la novena posición de la tabla.

Por su parte, el Everton, que esta semana confirmó que su estrella Jack Grealish, cedido por el Manchester City, se perderá lo que resta de temporada tras someterse a una operación por una fractura por estrés en el pie izquierdo, se mantiene en la octava posición con 37 puntos, los mismos que los 'Cherries'.