1-2. El Newcastle deja al Tottenham contra las cuerdas

El conjunto dirigido por Thomas Frank, que reconoció en la previa del duelo que su equipo estaba "desesperado por ganar", acumula cuatro empates y cuatro derrotas en este 2026 y ocupa la decimosexta posición, al filo de los puestos de descenso.

El equipo londinense llegó al encuentro con bajas muy importantes, como las de Pedro Porro, Cristian Romero, Rodrigo Bentancur y Richarlison, entre otros, y se vio superado por un Newcastle que solo había ganado uno de sus anteriores ocho partidos en todas las competiciones y necesitaba los tres puntos para cortar su mala dinámica.

Los visitantes se adelantaron en el marcador justo antes del descanso después de un centro Joe Willock que remató Malick Thiaw. Guglielmo Vicario detuvo el primer disparo, pero el central aprovechó el rechace para inaugurar el marcador.

Minutos antes, el VAR había anulado un gol al propio Willock por un fuera de juego milimétrico después de definir con precisión con un disparo al segundo palo.

Tras el descanso, los 'Spurs' reaccionaron y salieron decididos a buscar la victoria, pero Mathys Tel, en dos ocasiones, y Pape Matar Sarr no estuvieron acertados de cara a portería.

Los locales siguieron insistiendo y encontraron premio a la salida de un saque de esquina, cuando Sarr prolongó el balón hacia el punto de penalti y el joven Archie Gray lo envió al fondo de la red.

La alegría les duró duró poco, ya que tras el empate el Newcastle cambió la dinámica del partido y, apenas cuatro minutos después, volvió a adelantarse gracias a un disparo cruzado de Jacob Ramsey, que recibió un gran pase de Anthony Gordon.

El golpe fue muy duro para el conjunto londinense, que se quedó sin ideas y apenas generó peligro en los minutos finales, salvo una ocasión de Micky van de Ven que se marchó desviada.

Con esta victoria, el Newcastle y su técnico, Eddie Howe, que fue aclamado por su afición, respiran y regresan a la senda del triunfo para ascender a la décima plaza con 36 puntos.

Por el contrario, el Tottenham fue despedido por una sonora pitada de su afición, que pidió la destitución de Thomas Frank por la mala dinámica del equipo, situado en la decimosexta posición.