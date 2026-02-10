Alianza Lima sale a remontar la serie ante un 2 de mayo que busca hacer historia

Alianza disputará el encuentro de vuelta entonado por la victoria por 2-1 que selló el último fin de semana ante el Comerciantes Unidos, que le permitió mantenerse en el liderato del Torneo Apertura local, que comparte con Melgar y UTC.

Sin embargo, para el partido de este miércoles los blanquiazules deberán afinar la puntería y fortalecer su defensa, que ha mostrado varias fisuras, frente a un rival fortalecido por el triunfo que selló en los minutos finales del choque disputado la semana pasada en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero.

Al respecto, el entrenador del Alianza, el argentino Pablo Guede, dejó en claro que su equipo crea situaciones de gol, pero está careciendo de efectividad para asegurar los resultados.

"Lo más importante es la paciencia, el partido del miércoles requiere de mucha paciencia, de no jugar a un ritmo que no corresponde, porque eso llevará a equivocarte", advirtió.

A su turno, el veterano delantero Paolo Guerrero coincidió en que Alianza deberá corregir errores defensivos y mejorar su definición frente a la portería para alcanzar su objetivo de avanzar hacia siguiente fase del torneo continental.

"Tenemos que corregir algunos errores, pero me voy con el esfuerzo del grupo a la hora presionar, pero hay que mejorar, porque el miércoles será más duro", sostuvo tras el triunfo ante el Comerciantes.

Sin embargo, el Alianza tendrá al frente a un rival que ya demostró que puede plantar una dura defensa, tal como ratificó al empatar sin goles durante el último fin de semana frente al Cerro Porteño por el torneo paraguayo.

Por ese motivo, el entrenador del 2 de Mayo, Eduardo Ledesma, aseguró que está "tranquilo", ya que su equipo está "mostrando un crecimiento" sostenido en su producción.

Tras la victoria de la semana pasada, Ledesma reconoció que la diferencia que tiene el 2 de Mayo "es mínima", pero remarcó que "siempre es importante ganar".

"Lo importante es que se jugó ante un equipo grande y pudimos generarle buen juego", sostuvo antes de destacar que el Gallo Norteño tiene "un grupo muy unido".

El partido entre Alianza Lima y 2 de Mayo se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, del barrio limeño de La Victoria, desde las 19.30 horas de este miércoles (00.30 GMT del jueves) y será dirigido por el brasileño Flavio de Souza.

El ganador de la serie se encontrará en la segunda fase de la Copa Libertadores con el Sporting Cristal peruano.