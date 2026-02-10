Chelsea y Manchester United tropiezan en la Premier League

El Chelsea se dejó puntos por primera vez en la Premier League desde la llegada del entrenador Liam Rosenior tras empatar 2-2 este martes con el Leeds, que remontó una diferencia de dos goles. Los Blues (4°) llegaban de cuatro victorias en otros tantos partidos de liga bajo la batuta del antiguo entrenador del Estrasburgo, nombrado a comienzos de enero en sustitución del italiano Enzo Maresca.

* Chelsea y United mantienen un lucha mano a mano por el cuarto lugar, el último que da acceso a la próxima Champions y al que también aspiran el Liverpool y el Bournemouth.

* El Tottenham cayó 1-2 ante el Newcastle y quedó a tres puntos de la zona de descenso. El equipo del DT Thomas Frank aún no ha ganado ningún partido de liga en 2026, pese a estar en octavos de la Champions.

* Manchester City enfrenta este miércoles al Fulham con la misión de meter presión al líder Arsenal, que juega el jueves.

Resultados y goleadores:

* Tottenham 1-Newcastle 2. Goles: 45+5’ Malick Thiaw y 68’ Jacob Ramsey (N); 64’ Archie Gray (T). Ast: 59.773.

* Everton 1-Bournemouth 2. Goles: 42’ Iliman Ndiaye, de penal (E); 61’ Rayan, 64’ Amine Adli (B). Exp: 69’ Jake O’Brien (E). Ast: 50.196.

* Chelsea 2-Leeds 2. Goles: 24’ João Pedro, 58’ Enzo Fernández, de penal (Ch); 67’ Lukas Nmecha, de penal, 73’ Noah Okafor (L).

* West Ham 1-Manchester United 1. Goles: 50’ Tomáš Soucek (WH); 90+6’ Benjamín Šeško (MU).

-Miércoles: 16:30 Nottingham- Wolves; 16:30 Aston Villa-Brighton; 16:30 Crystal Palace-Burnley; 16:30 Man. City-Fulham; 17:15 Sunderland-Liverpool (ESPN).

-Jueves: 17:00 Brentford -Arsenal (ESPN).

* Top 10: Arsenal 56 puntos, Manchester City 50, Aston Villa 47, Manchester United 45, Chelsea 44, Liverpool 39, Brentford 39, Everton 37, Bournemouth 37, Newcastle 36.