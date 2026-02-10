Copa Italia: Como eliminó al Napoli y enfrentará a Inter en semifinales

De esta manera, el Napoli del DT Antonio Conte, campeón defensor de la Serie A, queda eliminado. El Como enfrentará en semifinales al Inter, líder del torneo de la primera división del “Calcio”.

Desde la temporada 1985-86, el Como no estaba en unas semifinales de Copa Italia. Nico Paz, Sergi Roberto y compañía igualaron la mejor marca histórica del club dejando por el camino a todo un campeón del ‘Scudetto’ en su casa.

En aquella ocasión, en esas primeras semifinales, los ‘lariani’ perdieron ante el Sampdoria. En esta, también a partido doble, espera el Inter de Milán. Otro reto gigante para un equipo que no se cansa de derribar marcas.

Programa de los cuartos de final:

* Napoli 1-Como 1. Goles: 39’ Martin Baturina, de penal (C); 46’ Antonio Vergara (N). En tanda de penales ganó el Como por 7-6, tras 16 disparos.

Hoy: 17:00 Bologna vs. Lazio.

Ya disputados: Atalanta 3-Juventus 0; Inter 2-Torino 1.

-Las semifinales: Inter vs. Como; Atalanta vs. Ganador de Bologna-Lazio

* En semifinales, la clasificación se definirá con partidos de ida y vuelta.

* La final se jugará el 13 de mayo de 2026 en el estadio Olímpico de Roma.