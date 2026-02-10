Fútbol Internacional
Copa Italia: Como eliminó al Napoli y enfrentará a Inter en semifinales

NÁPOLES (Italia), 10/02/2026.- El delantero del Napoli, Rasmus Hojlund (C), en acción durante el partido de cuartos de final de la Copa Italia entre el Ssc Nappoli y el Como 1907 en el Estadio Diego Armando Maradona en Nápoles, Italia, el 10 de febrero de 2026. (Italia, Nápoles) EFE/EPA/CIRO FUSCO
NÁPOLES (Italia), 10/02/2026.- El delantero del Napoli, Rasmus Hojlund (C), en acción durante el partido de cuartos de final de la Copa Italia entre el Ssc Nappoli y el Como 1907 en el Estadio Diego Armando Maradona en Nápoles, Italia, el 10 de febrero de 2026. (Italia, Nápoles) EFE/EPA/CIRO FUSCOCIRO FUSCO

El Como 1907 del DT español Cesc Fàbregas tumbó este martes al Napoli en unos cuartos de final de Copa Italia que se decidieron en la tanda de penales (7-6, tras empate 1-1), con 16 penales ejecutados que acabaron con el error de Lobotka y el pase a semifinales de la revelación del fútbol italiano en las dos últimas temporadas.

De esta manera, el Napoli del DT Antonio Conte, campeón defensor de la Serie A, queda eliminado. El Como enfrentará en semifinales al Inter, líder del torneo de la primera división del “Calcio”.

Desde la temporada 1985-86, el Como no estaba en unas semifinales de Copa Italia. Nico Paz, Sergi Roberto y compañía igualaron la mejor marca histórica del club dejando por el camino a todo un campeón del ‘Scudetto’ en su casa.

En aquella ocasión, en esas primeras semifinales, los ‘lariani’ perdieron ante el Sampdoria. En esta, también a partido doble, espera el Inter de Milán. Otro reto gigante para un equipo que no se cansa de derribar marcas.

Programa de los cuartos de final:

* Napoli 1-Como 1. Goles: 39’ Martin Baturina, de penal (C); 46’ Antonio Vergara (N). En tanda de penales ganó el Como por 7-6, tras 16 disparos.

Hoy: 17:00 Bologna vs. Lazio.

Ya disputados: Atalanta 3-Juventus 0; Inter 2-Torino 1.

-Las semifinales: Inter vs. Como; Atalanta vs. Ganador de Bologna-Lazio

* En semifinales, la clasificación se definirá con partidos de ida y vuelta.

* La final se jugará el 13 de mayo de 2026 en el estadio Olímpico de Roma.