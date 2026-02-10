El belga Januzaj vuelve al grupo tras un mes de baja en el Sevilla

Si tras la sesión del lunes, la primera después del empate del domingo como local ante el Girona (1-1), el club anunció que el lateral izquierdo Joaquín Martínez, 'Oso', sufre una lesión en el gemelo interno de la pierna izquierda tras un fuerte golpe que recibió ante el conjunto catalán, este martes informó de que Januzaj ha vuelto a participar con el grupo.

El internacional belga jugó su último partido el pasado 12 de enero, en el Sánchez-Pizjuán ante el Celta (0-1), en el que salió en la segunda parte y acabó con una dolencia que le ha tenido hasta ahora de baja.

El entrenador del equipo, el argentino Matías Almeyda, lo recupera así para la cita del sábado y palía en algo las carencias de jugadores de banda, ya que, además de Oso, también sigue su proceso de recuperación de una dolencia muscular el extremo suizo Rubén Vargas.

Almeyda cuenta con otros dos jugadores en la lista de bajas por lesiones, en este caso dos centrales, el canterano Andrés Castrín y el brasileño Marcao Teixeira.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy