El defensor central Mauricio Lemos ficha por Peñarol

Surgido en las divisiones formativas de Defensor Sporting, el defensor debutó en primera división defendiendo al Violeta y luego fichó por el Rubin Kazán ruso.

Desde allí fue al español Unión Deportiva Las Palmas y luego jugó en Sassuolo Calcio de Italia, Fenerbahce de Turquía, Beerschot de Bélgica y los brasileños Atlético Mineiro y Vasco de Gama.

Nacido en la ciudad de Rivera en 1995, Lemos también defendió a la selección uruguaya, con la que se colgó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y alcanzó los octavos de final del Mundial sub-20 disputado ese mismo año.

También disputó tres encuentros con la selección mayor, en la que acumuló 140 minutos bajo las órdenes de Óscar Washington Tabárez y Marcelo Bielsa.

Con su llegada, Peñarol sumó su décimo refuerzo para la temporada 2026, tras los fichajes de los porteros Sebastián Britos y Washington Aguerre, los defensores Franco Escobar, Diego Laxalt y Lucas Ferreira y los delanteros Facundo Batista, Gastón Togni, Luis Angulo y Abel Hernández.

El sábado pasado, el equipo dirigido por Diego Aguirre se estrenó en el Campeonato Uruguayo con una victoria por 3-1 frente a Montevideo City Torque en el marco de la primera fecha del Torneo Apertura.

Antes, el Aurinegro comenzó el año con el pie derecho al consagrarse campeón de la Supercopa Uruguaya luego de vencer a Nacionan en los penaltis.

El próximo domingo, Peñarol se enfrentará al recién ascendido Central Español.