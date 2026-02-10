El lateral Àlex Moreno, del Girona, seis semanas de baja por una lesión en el sóleo

El jugador catalán ya se perdió el partido del fin de semana pasado contra el Sevilla en el Sáncheza Pizjuán, donde Arnau Martínez cambió de banda para cubrir su ausencia, muy sensible porque se trata de un jugador que era imprescindible para Míchel Sánchez. Hasta que se lesionó, Moreno había jugado de manera consecutiva 21 partidos de LaLiga EA Sports.

El exdefensa del Rayo Vallecano y del Betis regresó al fútbol español en verano después de una etapa en la Premier League entre el Aston Villa y el Nottingham Forest.

Su baja obligará a Míchel a reubicar a los defensas Arnau, Daley Blind o Alejandro Francés o a los extremos Bryan Gil o Joel Roca, ya que la plantilla no cuenta con un lateral izquierdo suplente.