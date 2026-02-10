El Monterrey mexicano recibe al Xelajú guatemalteco con el objetivo de octavos de Concacaf

Después de empatar 1-1 con un gol de último momento en el duelo de ida de la pasada semana, los mexicanos tratarán de aprovechar su condición de locales para confirmar su condición de favoritos.

Son los Rayados el mejor equipo de la Concacaf en los últimos 15 años, con 5 títulos desde 2011. Este miércoles saldrán a confirmarlo con un cuadro sólido en todas sus líneas.

El pasado miércoles, el Xelajú tomó ventaja con un gol de Joffre Escobar en el minuto 83, pero el equipo se echó atrás en los instantes finales y Jesús Corona empató por los Rayados, que llegan al duelo con un gol de visitante a su favor.

El defensa colombiano John Stefan Medina, los centrocampistas Canales y el argentino Lucas Ocampo y el delantero montenegrino Uros Durjdevic serán piezas claves en el funcionamiento del equipo, comandado por el español Domènec Torrent.

Aunque exhiben el segundo mejor ataque del torneo Clausura de México, los regios aparecen en el noveno lugar de la clasificación y se plantean remontar posiciones, además de acceder a la fase de los 16 de la Concacaf en la que enfrentarán al ganador de la serie Cruz Azul-Vancouver.

El Xelaju va sexto del torneo de liga de Guatemala en el que muestra la mejor defensa, lo cual tratará de ratificar en el estadio de los Rayados.

Roberto Hernández, estratega del cuadro centroamericano, ha repetido en la semana que su equipo está motivado después de haber empatado el duelo de ida ante Rayados y confía en dar un golpe en la casa de su rival.

"Ningún equipo es invencible; estamos motivados", señaló el estratega.

. Monterrey: Santiago Melé; Ricardo Chávez, Stefan Medina, Víctor Guzmán, Gerardo Arteaga; Jorge Rodríguez; Sergio Canales, Oliver Torres, Fidel Ambriz, Lucas Ocampos; Uros Durjdevic.

. Xelajú: Darío Silva; Raúl Calderón, Javier González, Manuel Romero, Kevin Ruiz, José Longo; Yilton Díaz, Juan Cardona, Derrickson Quirós, Antonio López; Steven Cárdenas.

Estadio: BBVA, en Monterrey, norte de México.