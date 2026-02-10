El Real Madrid se conjura en una cena a la que acude toda la plantilla

En el restaurante club 61.sixtyone, en la calle José Abascal, todos los jugadores del Real Madrid compartieron una cena de equipo para conjurarse de cara a la fase decisiva de la temporada, a una semana del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Benfica.

Al encuentro no faltó ningún integrante de la primera plantilla madridista, incluidos los jugadores que en este momento están lesionados, Éder Militao, Jude Bellingham y Rodrygo Goes.

El brasileño Vinícius, posando sentado en la mesa junto a sus compatriotas Rodrygo y Militao, con Thibaut Courtois a su derecha, fue el encargado de publicar la imagen en su cuenta de Instagram junto a unos corazones.

El Real Madrid, eliminado de la Copa del Rey tras perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona en 2026, enlaza siete triunfos consecutivos en LaLiga, a un punto del liderato, y debe disputar la fase de repesca de la Liga de Campeones, tras caerse del top ocho en la última jornada.

