Frank Ilett, a una victoria del United para cortarse el pelo

Nunca había estado tan cerca Ilett de cumplir esta promesa. Un triunfo contra el West Ham United este martes en el London Stadium provocará un hecho que las redes sociales llevan esperando meses. Porque este aficionado, conocido en redes sociales como The United Strand, prometió, antes del despido de Erik Ten Hag y de la llegada de Rúben Amorim, que no se cortaría el pelo hasta que el United ganara cinco partidos consecutivos.

Con el portugués en el banquillo, el equipo tardó casi un año en ganar dos consecutivos, por lo que el pelo de Ilett no ha corrido peligro de verdad hasta que Amorim fue despedido y llegó Michael Carrick, que ha encadenado victorias contra el Manchester City, Arsenal, Fulham y Tottenham Hotspur. Solo Paco Jémez y su West Ham, que han ganado tres de los cuartos encuentros desde su llegada, se interponen en el reto.

"Esta vez va a ocurrir. Muchas gracias, Carrick", dijo Ilett después de que el United se impusiera con solvencia al Tottenham, al tiempo que el técnico inglés reconoció que es consciente de la existencia de este aficionado.

"Sí, claro que estoy al corriente. Mis hijos me lo han contado, pero no es como si fuera a tener un impacto en la charla que le vaya a dar a los jugadores", apuntó en la previa del partido. "Sé lo que significa y me arranca una sonrisa, pero no puede influenciarnos".

La popularidad de Ilett ha subido como la espuma desde que lanzara este reto y juntando todas sus redes sociales suma más de dos millones de seguidores, además de haber llegado a acuerdos para campañas publicitarias como la casa de apuestas "PaddyPower".

De momento, poco más se sabe sobre cómo y cuándo se realizará el famoso corte de pelo si el United gana al West Ham. Lo que sí ha confirmado Ilett es que donará el propio pelo a la caridad.