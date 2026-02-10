Grealish, adiós a la temporada

El extremo, que está esta temporada cedido en el Everton por el Manchester City, se lesionó el pasado 18 de enero, después de haber jugado 22 partidos con los 'Toffees' y marcado dos tantos y repartido seis asistencias.

Esta buena mitad de año había revitalizado sus opciones de estar en el Mundial con Inglaterra, pero la lesión le aparta definitivamente de la lista de Thomas Tuchel.

"No quería acabar la temporada así, pero así es el fútbol. Operación hecha y ahora todo la concentración está puesta en volver a estar preparado. Sé seguro que volveré más en forma, más fuerte y mejor que antes", dijo Grealish en una publicación en sus redes sociales.